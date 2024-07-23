Отключения будут весь день, но есть хорошие новости: график на 24 июля

Долго без света сидеть не придется

В Украине ослабляются графики отключений света. В среду, 24 июля, одновременно будут применять не больше двух очередей.

При этом ограничения по-прежнему будут применяться в течение всех суток. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Завтра, 24 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы облэнерго будут применять две очереди одновременно", ― сообщает "Укрэнерго".

Это означает, что большинство потребителей будут со светом. Ранее в десяти областях Украины отменили одну очередь отключений в первой половине дня из-за активной работы солнечных электростанций (СЭС).

Отметим, что графики отключений действуют ночью из-за того, что дефицит в энергосистеме фиксируется круглосуточно. В темное время года не работают СЭС. Об этом рассказали в ДТЭК.

Ранее "Телеграф" писал, почему на энергообъектах часто происходят аварии. Дело не только в российских обстрелах. Оборудование не выдерживает постоянные включения и отключения, поэтому часто ломается.

В условиях постоянных отключений следует позаботиться об энергонезависимости. "Телеграф" сообщает, какие зарядные станции подойдут для дома и даже фронта. Они без проблем "потянут" несколько часов работы Starlink и других приборов.