"Кричат о невыносимой жаре и духоте": в Москве люди застряли на колесе обозрения (видео)

В парке произошло отключение электричества, поэтому колесо остановилось

В понедельник, 19 августа, в Москве десяток человек застряли на 50-метровом колесе обозрения в Измайловском кремле. Инцидент сняли очевидцы происшествия.

Видео было опубликовано в российском паблике Mash, в Telegram. Отмечается, что люди застряли днем во время жары, в стеклянных кабинках.

"Всего на высоте остаются 10 человек — по два посетителя в пяти кабинках. Температура внутри может достигать 40 градусов, люди кричат о невыносимой жаре и духоте", — говорится в сообщении.

Как пишут в паблике, в администрации Измайловского кремля уточнили, что в парке произошло отключение электричества, поэтому колесо остановилось. Возобновить подачу электроэнергии определенное время не могли, потому что в парке не было электрика.

Позже стало известно, что подача энергии была возобновлена ​​и людей спустили вниз.

Измайловский кремль

Кремль в Измайлове – культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах вблизи исторической царской усадьбы Измайлово. Представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русскую архитектуру XVI-XVII веков (неоисторизм).

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