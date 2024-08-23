Политтехнолог Сергей Таран рассказал, что надо понимать украинцам в вопросах отношений с Индией

Индия – страна, точно выигравшая от российско-украинской войны. Покупая дешевую российскую нефть, индийские компании стали одними из ключевых поставщиков нефтепродуктов на европейский рынок. Однако политически Нью-Дели пытается быть миротворцем – потому и заявляет на всех площадках, что Индия "за мир" и немедленное прекращение всех войн.

Время для визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев выбрано очень удачно – визит в дни празднования Дня Независимости – это красноречивый жест в поддержку суверенитета Украины. И в кремле это с большой неприятностью замечают.

А Украине нужно найти правильные подходы к работе со страной, которая финансирует российскую экономику, но при этом продвигает "мир". Тем более что на Западе на Индию будут делать большие ставки. Именно она должна стать альтернативой китайскому лидерству среди стран Глобального юга. А для ведущих западных стран именно Китай составляет едва ли не главный стратегический вызов безопасности, поэтому, убежден, развитие отношений с Нью-Дели станет важным приоритетом внешней политики ключевых стран Запада, и Украине это нужно учитывать.

Конечно, эмоции подсказывают что-то о морали и цинизме. Но международная политика никогда не была о морали или справедливости, а только – о национальных интересах.

Источник: пост Тарана в Facebook