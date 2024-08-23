Премьер Индии призвал Зеленского сесть за стол переговоров с Россией и назвал себя другом Украины

Индия готова играть активную роль в любых усилиях по миру

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, посетивший Киев в пятницу, 23 августа, заявил что готов лично играть любую роль для помощи в достижении мира. Он назвал себя другом Зеленского и призвал его к переговорам с Россией.

Соответствующие заявления Моди сделал во время общения с президентом. Премьер заметил, что прибыл в Киев с посланием мира.

"В прошлом месяце, когда я посетил Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, я очень четко сказал ему, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Путь к решению войны это диалог и дипломатия. И мы должны двигаться в этом направлении, не теряя времени. Обе стороны должны сесть вместе, чтобы найти выход из этого кризиса", — сказал Моди.

"Я хочу заверить вас, что Индия готова играть активную роль в любых усилиях по миру. Если я могу сыграть какую-то роль в этом лично, я это сделаю, я хочу заверить вас как друг", — сказал он.

Моди также отметил, что первой жертвой войны становится правда и рассказал, какое впечатление на него произвели посещение мемориала в честь погибших украинских детей, убитых Россией.

"Сегодня, когда я имел возможность почтить память погибших детей и вместе с вами посетил мемориал, построенный в их честь, мое сердце было преисполнено эмоций и я испытал глубокое чувство скорби. Жертва правды — это гибель невинных детей", — сказал он. Моде.

Оба лидера назвали визит Моди в Украину — историческим событием. Известно, что в итоге были согласованы четыре документа. По словам Владимира Зеленского, они касаются медицинской сферы, аграрного направления, гуманитарных отношений и культуры.

Как сообщает РБК-Украина, были согласованы следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия по поводу индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации эффективности развития общин

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Индия о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности

Программа культурного сотрудничества на 2024-2028 годы

Меморандум о взаимопонимании между государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной инспекцией по контролю за стандартами лекарственных средств Минздрава Индии

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в США захотели сотрудничества с Индией после визита Моди к российскому диктатору Путину. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник по Национальной безопасности Индии Аджит Довал обсудили широкий спектр вопросов двустороннего, регионального и международного значения.