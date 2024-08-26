Почему Путин начал войну против Украины: историк назвал неожиданную причину

Причина гораздо весомее, чем амбиции престарелого диктатора

Кремлевский диктатор Владимир Путин ведет войну против Украины для сохранения России. Такое мнение высказал кандидат исторических наук, офицер 3-й ОШБр Вооруженных Сил (ВСУ) и популярный YouTube-блогер Александр Алферов.

Элита России уже поняла, что "эта бойня идет на выживание государств". Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу" . "У России есть один секрет: историк Алферов о трех ошибках Путина, Бандере и том, почему Украина победит".

"Для Украины эта война страшна еще и тем, что мы уже даже говорим не о выживании государства (если станет эта катастрофа), а по сути о завершении огромного исторического цикла государственничества. Поэтому эта война принципиальна для обеих сторон ", — считает он. .

Но, по мнению историка, победа будет за Украиной. Это произойдет благодаря одному большому, но всем очень известному фактору. Украинцы воюют на своей земле, защищают свою землю.

"Эта война ведется против украинского народа, объединившегося в результате ряда потрясений — и Революции на граните, и распада Советского Союза, и Оранжевой революции, и Революции достоинства, и полномасштабной войны", — подчеркнул эксперт.

Алферов отметил, что украинцы действительно являются единой нацией, а в РФ единой нации, которую они хотели создать в Российской империи (великороссов), или в Советском Союзе из граждан СССР (с homo sovieticus, как говорят историки), или же русской нации, так и не произошло.

"Поэтому у нас огромное преимущество и историческое, и собственно в консолидации, и мобилизации самой нации, нашей украинской ", — констатировал он.

Напомним, что время от времени Путин рассказывает небылицы о том, почему РФ ведет войну против Украины. Каждый раз версии разные. Так, в начале июля президент России обвинил во всем США.

Кроме абсурдных причин, по которым уже третий год идет война в Украине, Путин время от времени говорит о переговорах. При этом глава Кремля настаивает только на своих условиях. Он все еще требует "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Диктатор подчеркивает, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированной Россией части. Также он требует отказа Украины от вступления в НАТО.

Ранее "Телеграф" писал, что позиция украинского руководства относительно мирных переговоров однозначна. В ОП разработали свою "формулу мира", которую представили в Швейцарии. Мирный план Украины получил колоссальную поддержку мирового сообщества. Полностью он будет готов к концу 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов вести диалог о том, чтобы окончить войну. Но не на условиях Кремля.