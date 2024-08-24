Зеленский обратился к Путину в День Независимости: "Не будет больной дед диктовать нам красные линии"

Глава государства поблагодарил всех, кто защищает Украину и подчеркнул, что наша страна непременно отстоит свою независимость

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День Независимости. Он отметил, что наш народ всегда возвращает долги и даже с процентами. Поэтому каждый, кто несет зло на нашу землю, будет собирать его плоды на своей территории. И это не месть или злорадство, а бумеранг для зла.

Об этом глава государства сказал в праздничном ролике. Зеленский уточнил, что записал ролик в Сумской области на реке Псел — в нескольких км от границы с РФ и от того места, где и начался запуск справедливого бумеранга.

Владимир Зеленский назвал Россию "террористической организацией номер один в мире", а Украину — независимым европейским государством. Граница с РФ — это граница между "жизнью и смертью", между "свободой и неволей". Президент отметил, что 913 дней назад армия РФ перешла не только границу Украины, но и все границы жестокости и здравого смысла.

"Сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом, и тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной Федерацией. Мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должно быть сине-желтое знамя. Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то "красные линии", как жить, каким путем идти, будут для себя определять только Украина и украинцы", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что украинцы хотели бы никогда не знать названий российских аэродромов "Оленья", "Саваслейка", "Энгельс", но, к сожалению знают. Поэтому и враг узнает, что такое "отплата по-украински": достойная, симметричная, далекобойная, которая прилетит в любую точку России, если она станет угрозой для Украины.

Президент не обошел и события в Курской области, где Россия показала, как "своих не бросает". Во всех мировых СМИ показывают, как россияне радуются ВСУ, благодарят за еду, воду, лекарства и радуются, что теперь тут украинцы, а не кадыровцы.

"Так выглядит достоинство Украины, цивилизованность, добродетель нашей Независимости. 33 года назад Украина возродилась на картах мира, а сегодня Украина покоряет сердца всего мира, вдохновляет смелостью, служит примером как не бояться Путина и объединяет землю вокруг своего украинского мировоззрения. В 21 веке террористы должны отдыхать в Гааге, а не на Валдае", — подчеркнул украинский президент.

Зеленский добавил, что Украине не нужны чужие территории. Нашей стране нужен мир и покой на протяжении на своих территориях, вдоль всей границы, протяженность которой 6992 км на суше, в небе и море. Президент отметил, что сегодня украинские защитники и защитницы символизируют собой волю и борьбу Украины, они опора нашей страны, которая держится на их плечах.

"Я хочу сегодня сказать "бажаю міцного" и спасибо вам, ребята, когда появилась потребность защищать Украину, вы сказали коротко "плюс". И с тех пор 913 дней подряд минусуете оккупантов. Только вы знаете, сколько за сухой статистикой о потерях врага на самом деле стоит усилий, пота, крови и вашей сверх тяжелой работы. Только вы знаете, что на самом деле значит держать позицию, что такое, когда целый день кроет вражеская арта и авиация, что такое стоять крепко, несмотря на то, что орки сунут. Вы сохранили и бережете нашу независимость я благодарю каждого, кто помогает нашим воинам и нашему государству", — сказал Владимир Зеленский.

Также он обратился к украинцам, которые остались жить на оккупированной территории. Зеленский поблагодарил их за мужество и отметил, что их воля не знает границ. Кроме того, "украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей".

"Это неотвратимые процессы, которые запущены нами сегодня, так укрепляется независимость. И прочная граница должна быть между нами и врагом, а между украинцами не будет никаких стен, потому что Украина в каждом из нас, независимость в каждом из нас и объединенные мы способны побеждать", — подчеркнул президент.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости. Начал снова склонять к переговорам с РФ и заявил об "общем будущем".