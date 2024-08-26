Екстрені відключення світла в Україні: які графіки діють по областях
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Внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей
У понеділок, 26 серпня, в Україні після масованої ракетної атаки та ударів по енергетиці ввели аварійні графіки відключень. Наразі в кількох областях вони вже почали ділити.
Так, у Дніпрі та області через ранкову атаку спостерігаються перебої з водопостачанням та світлом. У Кривому Розі, як наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, об'єкти критичної інфраструктури переходять на генератори.
У Києві зранку діють екстрені відключення та є перебої з водопостачанням.
У Чернігівській області, за словами голови ОВА В'ячеслава Чауса, внаслідок атаки зранку до 11:00 без світло було майже 230 тисяч абонентів. Діяло аж 10 черг аварійних відключень.
"З 11:00 за командою "Укренерго" аварійні графіки скасовані. Наразі задіюються 3 черги графіків погодинних відключень", — написав він.
За словами голови Кіровоградської ОДА Андрія Райковича, 26 серпня, за наказом "Укренерго", попередньо діятиме наступний графік погодинних відключень електроенергії:
- 1 черга: 12-14, 16-18, 20-22
- 2 черга: 12-14, 16-18, 20-22
- 3 черга: 12-14, 16-18, 20-22
- 4 черга: 14-16, 18-20, 22-23
- 5 черга: 14-16, 18-20, 22-23
- 6 черга: 14-16, 18-20, 22-23
На Черкащині також вводять обмеження, як зазначив голова ОВА Ігор Табурець, у понеділок, 26 серпня, будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.
Години без світла:
- 11:00-12:00 5 та 6 черги
- 12:00-13:00 5 та 6 черги
- 13:00-14:00 1 та 2 черги
- 14:00-15:00 1 та 2 черги
- 15:00-16:00 3 та 4 черги
- 16:00-17:00 3 та 4 черги
- 17:00-18:00 5 та 6 черги
- 18:00-19:00 5 та 6 черги
- 19:00-20:00 1 та 2 черги
- 20:00-21:00 1 та 2 черги
- 21:00-22:00 3 та 4 черги
- 22:00-23:00 3 та 4 черги
- 23:00-24:00 5 та 6 черги
Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали".
"Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів", — написав Шмигаль.
Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр енергетики Галущенко зробив невтішну заяву щодо світла.