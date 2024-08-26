Екстрені відключення світла в Україні: які графіки діють по областях

Внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей

У понеділок, 26 серпня, в Україні після масованої ракетної атаки та ударів по енергетиці ввели аварійні графіки відключень. Наразі в кількох областях вони вже почали ділити.

Так, у Дніпрі та області через ранкову атаку спостерігаються перебої з водопостачанням та світлом. У Кривому Розі, як наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, об'єкти критичної інфраструктури переходять на генератори.

У Києві зранку діють екстрені відключення та є перебої з водопостачанням.

У Чернігівській області, за словами голови ОВА В'ячеслава Чауса, внаслідок атаки зранку до 11:00 без світло було майже 230 тисяч абонентів. Діяло аж 10 черг аварійних відключень.

"З 11:00 за командою "Укренерго" аварійні графіки скасовані. Наразі задіюються 3 черги графіків погодинних відключень", — написав він.

За словами голови Кіровоградської ОДА Андрія Райковича, 26 серпня, за наказом "Укренерго", попередньо діятиме наступний графік погодинних відключень електроенергії:

1 черга: 12-14, 16-18, 20-22

2 черга: 12-14, 16-18, 20-22

3 черга: 12-14, 16-18, 20-22

4 черга: 14-16, 18-20, 22-23

5 черга: 14-16, 18-20, 22-23

6 черга: 14-16, 18-20, 22-23

На Черкащині також вводять обмеження, як зазначив голова ОВА Ігор Табурець, у понеділок, 26 серпня, будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.

Години без світла:

11:00-12:00 5 та 6 черги

12:00-13:00 5 та 6 черги

13:00-14:00 1 та 2 черги

14:00-15:00 1 та 2 черги

15:00-16:00 3 та 4 черги

16:00-17:00 3 та 4 черги

17:00-18:00 5 та 6 черги

18:00-19:00 5 та 6 черги

19:00-20:00 1 та 2 черги

20:00-21:00 1 та 2 черги

21:00-22:00 3 та 4 черги

22:00-23:00 3 та 4 черги

23:00-24:00 5 та 6 черги

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали".

"Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів", — написав Шмигаль.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр енергетики Галущенко зробив невтішну заяву щодо світла.