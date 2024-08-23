Значение этого слова вас удивит: что на украинском означает "свічадо"

В нашем языке есть множество слов, значение которых известно не всем

Украинский язык поражает своим богатством и мелодичностью, несмотря на то, что в повседневной речи часто встречаются русизмы. В нем сохранились устаревшие слова с глубоким значением, о которых помнит далеко не каждый.

"Телеграф" решил напомнить истинное значение такого слова как "свічадо". Оказывается, что этим предметом мы пользуемся практически каждый день.

Что на украинском означает "свічадо"

Среди устаревших украинских слов можно встретить "свічадо", что в переводе означает "зеркало" или "подвесной подсвечник". Это слово имеет древние корни и связано с понятием света и отражения.

В старину зеркала, особенно у богатых людей, часто называли "свічадом", что подчеркивало их важность в быту и декоративном искусстве. Кроме того, такое слово использовалось в литературе и народной культуре, что придавало ему особое значение и поэтичность.

В современном языке оно практически не употребляется. Оно уступило место более привычным словам, но все еще остается интересным примером разнообразия украинского языка

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