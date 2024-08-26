Вашингтон намерен избегать прямого конфликта с Россией

В ходе операции в Курской области Украина пересекла границы РФ и "красные линии" США. Ведь Вашингтон на протяжении всей войны настаивал на том, что его главная цель – помочь выжить нашему государству.

Как отмечает Гидеон Рахман, главный обозреватель международных отношений газеты Financial Times, любые предположения о переносе фронта на территорию России рассматривались как эскалация и были недопустимы.

Газета подчеркивает, что, возглавляя США Джо Байден, преследовал две цели. Первая – поддержка Украины, а вторая – избежание третьей мировой войны. Однако приоритетной, по мнению Рахмана, была вторая, и США не раздумывая выбрали бы ее, если бы этого требовали обстоятельства.

Несмотря на все, Украина борется за свое выживание. И наше государство приняло бы прямое участие США в войне с Россией, но Белый дом против любой эскалации. Как следствие склонность к риску в Вашингтоне и Киеве отличается.

"Разница в готовности к риску между Америкой и Украиной находит свое отражение и в Европе. Страны, которые находятся близко к линии фронта и испытывают прямую угрозу со стороны России — такие как Эстония и Польша — настаивают на предоставлении Украине более современного вооружения и большей свободы его применении. Германия же действует гораздо медленнее», — объясняет обозреватель.

Как пишет Financial Times, украинцы неоднократно отмечали, что чрезмерная осторожность и нерешительность заставляют бойцов воевать "с одной рукой за спиной". К примеру, Россия может наносить удары вглубь Украины, но Украине запрещено делаете то же самое в ответ.

В то же время Рахман предполагает, что даже успех наших бойцов на Курщине не заставит США откинуть осторожность и страх эскалации. Вашингтон намерен избегать прямого конфликта с Россией и все еще серьезно относится к ядерным угрозам диктатора РФ Владимира Путина.

"В США не считают, что последняя "красная линия" успешно перейдена. Советники Байдена продолжают считать, что если Путин сочтет, что его режим находится на грани полного поражения — россияне могут прибегнуть к использованию ядерного оружия", — добавляет Рахман.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что премьер Индии Нарендра Моди призвал главу нашего государства Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией и назвал себя другом Украины.