Харрис официально стала кандидатом в президенты: в своей речи она упомянула и Украину

В случае победы она станет первой женщиной на посту президента США

В последний день Национального съезда Демократической партии США в Чикаго Камала Харрис официально приняла номинацию кандидата на пост президента от Демократической партии. В своей речи, которую журналисты назвали главной за всю ее политическую карьеру, она пообещала быть президентом для "всех американцев" и заявила, что будет решительно поддерживать Украину и НАТО.

"Я знаю, что сегодня вечером нас смотрят люди с разными политическими взглядами. И я хочу, чтобы вы знали: Я обещаю быть президентом для всех американцев. Вы всегда можете доверять мне в том, что я поставлю страну выше партии и себя … Я буду президентом, который объединит нас вокруг наших самых высоких стремлений. Президентом, который ведет и слушает, который реалистичен, практичен и имеет здравый смысл", — цитирует ее слова CNN.

Также кандидатка в президенты выразила свою позицию и по отношению к войне России против Украины. Она заверила, что в случае своей победы будет поддерживать нашу страну и партнеров США в НАТО.

"Я буду мощно поддерживать Украину вместе с нашими союзниками по НАТО", — сказала она.

Высказалась Харрис и по поводу своего конкурента от республиканцев — Дональда Трампа. По ее словам, в случае его избрания, последствия будут "чрезвычайно серьезные".

"Мы знаем, что будет представлять собой второй президентский срок Трампа. Все это изложено в документе "Проект 2025". Во многих отношениях Дональд Трамп является несерьезным человеком. Однако последствия его возвращения в Белый дом чрезвычайно серьезны", — отметила вице-президент США.

Харрис подчеркнула, что Трамп стремится отбросить США назад. Однако, заявила она несколько раз, "мы не вернемся в прошлое".

Как сообщал "Телеграф", Трамп, в попытках очернить Харрис заявил, что она, якобы встречалась с президентом России Владимиром Путиным за несколько дней до того, как РФ напала на Украину в 2022 году. Однако аналитики развенчали его ложь.