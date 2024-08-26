"Я знаю, кто это сделал и почему": Дмитрук заявил о нападении на семью в Европе

Попыток похищения якобы было несколько

Народный депутат Артем Дмитрук, которому объявили подозрение после вероятного незаконного пересечения границы, заявил, что в Европе членов его семьи якобы пытались похитить. Речь идет о жене, матери и двух детях.

Об этом сообщил депутат в своем Telegram. По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 25 августа, попыток похищения якобы было несколько.

Первый раз неизвестные люди напали в одной из гостиниц Европы, второй раз уже в аэропорту.

"После первой неудачной попытки и принятых нами мер они повторили попытку уже в аэропорту! Слава Богу, помогли добрые люди, подключили прекрасно сработавшую охранную фирму", — пишет Дмитрук.

Он отметил, что после этого семья написала заявление в правоохранительные органы и местная полиция начала расследование. Следователи якобы установили личности нападающих и идентифицировали их транспорт.

"Также были установлены факты слежки за моей семьей в гостинице, по дороге в аэропорт и в самом аэропорту", — добавил нардеп.

Кроме этого Дмитрук подчеркнул, что ему известно, кто якобы напал на его семью, а также цели преследования. Подробности он не раскрыл.

"Сейчас, Слава Богу, слежка прекратилась и они могут прийти в себя после преследований" — написал депутат.

Напомним, согласно сообщениям, Артем Дмитрук якобы пересек границу Украины и Молдовы в субботу, 24 августа. Однако, по данным проинформированных источников "Телеграфа", нардеп официально не пересекал государственную границу Украины. То есть, он мог проникнуть на территорию соседней страны не через пункт пропуска или по поддельным документам.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление после побега нардепа Дмитрука.