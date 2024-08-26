Все тачки беглого нардепа Дмитрука: в декларации защитника УПЦ МП есть интересная деталь (фото, видео)

Одиозный нардеп ездит на незадекларированных машинах

Артем Дмитрук, бывший депутат от "Слуги народа" и член группы "Восстановление Украины", известен общественности как одиозный пророссийский политик, ревностно защищающий УПЦ МП. Недавно он незаконно покинул Украину.

В свете этих событий "Телеграф" решил рассказать об автопарке беглеца. Ведь любовь Дмитрука к элитным автомобилям – общеизвестный факт. Но интересно, что их и в помине нет в его декларации.

Расследование журналистов Bihus.info выявило ряд дорогостоящих автомобилей, которыми пользовался депутат, существенно отличающиеся от задекларированной им "копейки".

Журналисты неоднократно фиксировали Дмитрука за рулем отсутствующих в его декларации автомобилей. Среди них – Nissan Leaf 2019 выпуска, стоимостью от 14 до 29 тысяч долларов, зарегистрирован на жителя Херсона. Также депутат часто использовал Toyota Sequoia 2008 года, которая стоит примерно 21-30 тысяч долларов. Сторис, записанные Дмитруком из салона этой машины, подтверждают данные печати. Официально автомобиль принадлежит боксеру из Одесщины Сергею Власюку.

Кроме того, нардепа замечали на кроссовере Hyundai Santa Fe, Volkswagen Transporter, Hyundai Genesis (это авто Дмитрук отметил в декларации за 2020 год ) и даже Mercedes Benz G55 (легендарный "Гелик"). Сначала Дмитрук отрицал использование этих автомобилей, но впоследствии признал, что пользуется некоторыми из них, объясняя это "ссудами" от друзей.

В своей последней декларации депутат указал только ВАЗ-2101 1976 года выпуска стоимостью 75835 гривен. Впоследствии он подал исправленную декларацию за 2022 год, где появилась еще AUDI A8 в 2015 году. Такой автомобиль в Украине стоит от 20 до 35 тысяч долларов.

Такое поразительное несоответствие между задекларированным имуществом и реальным автопарком, которым пользуется Дмитрук, выглядит как минимум странно.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о других скандалах, связанных с деятельностью Дмитрука. Он дрался, зарекомендовал себя как сторонник пророссийских священников и т.д.