Графики будут жесткими: в ДТЭК рассказали об отключениях света 27 августа
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Украинцам стоит ждать длительных отключений
После российского массированного ракетного удара в Украину вернулись графики отключения электричества. При том в большинстве случаев речь идет об отключении трех и четырех очередей одновременно.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в своем telegram-канале. Отмечается, что стабилизационные отключения будут вводиться согласно распоряжению "Укрэнерго".
Отключения будут вводиться неравномерно и в разные периоды суток будет действовать разное количество очередей.
- 00:00 — 06:00 три очереди отключений
- 06:00 — 11:00 четыре очереди
- 11:00 — 15:00 три очереди
- 15:00 — 21:00 четыре очереди
- 21:00 — 00:00 три очереди
В связи с этим в ДТЭК предупредили, что существует высокая вероятность отключений света в светло-серых зонах.
Как известно, зоны отключений действуют для клиентов ДТЭК в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях. Понимать их стоит как:
- Темно-серая зона – это время, когда света точно нет;
- Светло-серая зона – отключения света возможны, но не гарантированы;
- Белая зона – свет гарантированно есть.
Глава YASNO Сергей Коваленко отметил, что в такой ситуации это будет значить, что 50-70% жителей региона будут отключены одновременно.
Как сообщалось ранее, из-за российского обстрела Волынская область начала испытывать серьезные проблемы с отсутствием электричества и водоснабжения.