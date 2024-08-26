Графики будут жесткими: в ДТЭК рассказали об отключениях света 27 августа

Украинцам стоит ждать длительных отключений

После российского массированного ракетного удара в Украину вернулись графики отключения электричества. При том в большинстве случаев речь идет об отключении трех и четырех очередей одновременно.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в своем telegram-канале. Отмечается, что стабилизационные отключения будут вводиться согласно распоряжению "Укрэнерго".

Отключения будут вводиться неравномерно и в разные периоды суток будет действовать разное количество очередей.

00:00 — 06:00 три очереди отключений

06:00 — 11:00 четыре очереди

11:00 — 15:00 три очереди

15:00 — 21:00 четыре очереди

21:00 — 00:00 три очереди

В связи с этим в ДТЭК предупредили, что существует высокая вероятность отключений света в светло-серых зонах.

Как известно, зоны отключений действуют для клиентов ДТЭК в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях. Понимать их стоит как:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет;

Светло-серая зона – отключения света возможны, но не гарантированы;

Белая зона – свет гарантированно есть.

Глава YASNO Сергей Коваленко отметил, что в такой ситуации это будет значить, что 50-70% жителей региона будут отключены одновременно.

Как сообщалось ранее, из-за российского обстрела Волынская область начала испытывать серьезные проблемы с отсутствием электричества и водоснабжения.