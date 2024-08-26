Графіки будуть жорсткими: у ДТЕК розповіли про відключення світла 27 серпня

Українцям варто чекати на тривалі відключення

Після російського масованого ракетного удару в Україну повернулися графіки відключення електрики. При цьому в більшості випадків йдеться про відключення трьох та чотирьох черг одночасно.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у своєму telegram-каналі. Зазначається, що стабілізаційні відключення вводитимуться згідно з розпорядженням "Укренерго".

Відключення вводитимуться нерівномірно і в різні періоди доби діятиме різна кількість черг.

00:00 — 06:00 три черги відключень

06:00 — 11:00 чотири черги

11:00 — 15:00 три черги

15:00 — 21:00 чотири черги

21:00 — 00:00 три черги

У зв’язку з цим у ДТЕК попередили, що існує висока ймовірність відключень світла у світло-сірих зонах.

Як відомо, зони відключень діють для клієнтів ДТЕК у Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях. Розуміти їх варто як:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає;

Світло-сіра зона – відключення світла можливі, але не гарантовані;

Біла зона – світло гарантовано їсти.

Глава YASNO Сергій Коваленко зазначив, що в такій ситуації це означатиме, що 50-70% мешканців регіону буде відключено одночасно.

Як повідомлялося раніше, через російський обстріл Волинська область почала відчувати серйозні проблеми з відсутністю електрики та водопостачання.