Графики, оповещения и не только: подборка приложений, которые помогут во время отключений

В Украине снова отключают свет

Очередной массированный обстрел РФ, целью которого стала критическая гражданская инфраструктура Украины, уже привел к проблемам в энергосистеме. В связи с этим украинцам будет полезно знать, с помощью каких приложений можно мониторить графики отключений света.

"Телеграф" рассказывает о них. Так, одним из популярных приложений является "Киев Цифровой". В нем есть раздел под названием "ДТЭК Свет", в котором можно узнать о графиках отключения света.

Что можно делать в приложении:

Сохранить свой адрес, чтобы быстрее узнавать о графиках в своем доме;

Просмотреть график на несколько дней вперед;

Настроить оповещения об отключениях;

Быстро перейти на сайт "ДТЭК", чтобы получить дополнительную информацию.

Скачать приложение можно, как на iOS-устройства, так и на Android. Однако, как можно понять из названия приложения, оно будет полезным только для жителей столицы.

"Сети онлайн" — мобильное приложение "ДТЭК"

Можно мониторить информацию об отключениях;

Передавать показания счетчиков.

Также есть и на IOS, і на Android.

Приложение "Свет" от сторонних разработчиков.

Мониторинг графиков;

Уведомления об отключениях.

Покрывает графики Киева и нескольких областей Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Тернопольской, Винницкой.

iOS, Android.

Приложение DeSvitlo

Позволяет дистанционно отслеживать, есть ли свет в вашей квартире по состоянию на данный момент. Для этого нужно подключиться к своему роутеру. Приложение фиксирует, подключено ли оно к сети, следовательно, есть ли дома свет.

Можно добавить несколько адресов;

Оповещения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Киев остался без света после атаки РФ.