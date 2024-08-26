Графики, оповещения и не только: подборка приложений, которые помогут во время отключений
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В Украине снова отключают свет
Очередной массированный обстрел РФ, целью которого стала критическая гражданская инфраструктура Украины, уже привел к проблемам в энергосистеме. В связи с этим украинцам будет полезно знать, с помощью каких приложений можно мониторить графики отключений света.
"Телеграф" рассказывает о них. Так, одним из популярных приложений является "Киев Цифровой". В нем есть раздел под названием "ДТЭК Свет", в котором можно узнать о графиках отключения света.
Что можно делать в приложении:
- Сохранить свой адрес, чтобы быстрее узнавать о графиках в своем доме;
- Просмотреть график на несколько дней вперед;
- Настроить оповещения об отключениях;
- Быстро перейти на сайт "ДТЭК", чтобы получить дополнительную информацию.
Скачать приложение можно, как на iOS-устройства, так и на Android. Однако, как можно понять из названия приложения, оно будет полезным только для жителей столицы.
"Сети онлайн" — мобильное приложение "ДТЭК"
- Можно мониторить информацию об отключениях;
- Передавать показания счетчиков.
Также есть и на IOS, і на Android.
Приложение "Свет" от сторонних разработчиков.
- Мониторинг графиков;
- Уведомления об отключениях.
- Покрывает графики Киева и нескольких областей Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Тернопольской, Винницкой.
Приложение DeSvitlo
Позволяет дистанционно отслеживать, есть ли свет в вашей квартире по состоянию на данный момент. Для этого нужно подключиться к своему роутеру. Приложение фиксирует, подключено ли оно к сети, следовательно, есть ли дома свет.
- Можно добавить несколько адресов;
- Оповещения.
Напомним, ранее мы писали о том, что Киев остался без света после атаки РФ.