Отсрочка от мобилизации: когда люди с инвалидностью смогут продлить ее без визита в ТЦК

Когда информации в базе данных недостаточно, человеку придется идти в военкомат

Несмотря на законодательные нормы, предусматривающие бронирование через "Дию", люди с инвалидностью все еще вынуждены стоять в очередях в ТЦК для оформления отсрочки. Даже имея право на отсрочку, они не могут автоматически продлить ее срок.

Как выяснила "Судебно-юридическая газета", цифровая команда Минобороны пока не смогла реализовать эту функцию. В СМИ отмечают, что согласно постановлению Кабмина №560, продолжительность отсрочки не может превышать срока мобилизации, установленного Указом Президента, то есть 90 дней.

К примеру, лица, подавшие документы до 12 августа, получили отсрочку до этой даты. Тем, кто подаст документы позже, отсрочка будет предоставлена до 9 ноября. По истечении этого срока для продления отсрочки необходимо будет повторно обратиться в территориальный центр комплектования.

В Министерстве обороны ответили, может ли быть оформлена отсрочка в автоматическом порядке для лиц с инвалидностью призывного возраста. Согласно законодательству, при продлении мобилизации проверка оснований для отсрочки осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников.

Если система не сможет автоматически проверить право на отсрочку по данным реестра, человека попросят предоставить справки в ТЦК, которые это подтвердят.

Как отметили в Минобороны, Директорат цифровой трансформации работает над созданием единой системы, которая объединит данные из разных реестров, в частности, для автоматизации процессов мобилизации. Однако пока неизвестна точная дата, когда будет завершена работа над автоматическим продлением отсрочки, и людям с инвалидностью не придется стоять в очередях в ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, как выглядит документ об отсрочке от мобилизации. Справка выдается лично военнообязанному после официального оформления.