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Мобилизация по-новому: могут ли раньше "ограниченно пригодного" отправить на передовую

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Автор
На ВВК
На ВВК. Фото Коллаж "Телеграфа"

Некоторые статусы военнообязанных отменили

После последних изменений в законодательстве о мобилизации категории "ограниченно пригодный" больше не существует. Те, кто раньше имел такой статус, должны пройти повторное медицинское обследование.

По результатам осмотра их могут признать пригодными к службе или непригодными. Согласно приказу Министерства обороны №402, появились дополнительные статусы, в том числе пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, в высших учебных заведениях, военных учебных центрах.

Таким образом, военнообязанные с определенными заболеваниями, которые делают невозможным участие в боевых действиях, могут быть переведены на службу в тыловые подразделения, в частности в ТЦК.

Могут ли "ограниченно пригодного" отправить в боевую бригаду

Военно-врачебная комиссия теперь не только определяет пригодность к службе, но и указывает, в какой воинской части вы будете служить. Это означает, что даже лица с ограниченными возможностями могут быть направлены в боевые подразделения.

Согласно обновленным критериям, указанным в приказе №402, некоторые лица, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", могут быть признаны непригодными к военной службе и сняты с военного учета.

Некоторые заболевания, ранее не считавшиеся препятствием для военной службы, теперь могут стать причиной отказа в призыве.

Что касается военных, получивших ранения, для них выделили следующие категории пригодности:

  • временно непригоден, что требует лечения, отпуска или увольнения;
  • непригоден, с пересмотром за 6-12 месяцев. Это люди, которые также получили ранения и некоторое время не могут выполнять боевые задачи.

Ранее "Телеграф" писал, что в сентябре могут запретить мобилизацию еще одной категории мужчин. Из-за пробела в законодательстве есть возможность мобилизовать юношей с 18 лет.

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#Мобилизация #отсрочка #ВВК #Ограниченно пригоден