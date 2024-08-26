Учеба или мобилизация: получат ли отсрочку от призыва аспиранты-контрактники

Какие изменения произошли в законе

В Украине при общей мобилизации есть определенная категория военнообязанных, которая имеет право на отсрочку. Касается это ли соискателей третьего образовательно-научного уровня.

Как говорится в законе №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", отсрочку от мобилизации получат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формами и приобретают уровень образования, который выше, чем последний. Отсрочка от призыва также предусмотрена для докторантов и тех, кого зачислили на интернатуру.

Кроме того, призыву во время мобилизации также не подлежат:

научные работники и преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования/научных учреждений, имеющие научную степень и работающие по меньшей мере на 0,75 ставки по основному месту работы;

педагогические работники учреждений профессионального высшего, профессионального, профессионально-технического образования, школ, работающих не менее 0,75 ставки по основному месту работы.

В то же время, при принятии первой редакции этого закона предполагалось, что мобилизации подлежат аспиранты, обучающиеся на контрактной форме. Однако уже после принятия закона было решено избежать такого распределения студентов, и поэтому право на отсрочку получили контрактники и бюджетники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине некоторым аспирантам необходимо будет пройти тест по украинскому и английскому языкам в октябре-ноябре этого года.