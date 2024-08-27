Почти весь город без света: в Днепре введены жесткие графики отключений

Сохраняется высокая вероятность применения светло-серых зон отключений

Во вторник, 27 августа, из-за очередного вражеского обстрела энергосистемы Украины в Днепре и области вновь задействованы графики отключения света. С 00:00 до 24:00 будут применяться по три и четыре очереди отключений одновременно.

Об этом говорится на странице компании "ДТЭК Днепровские электросети". Подробная информация появилась в Facebook.

Украинцы предупредили, что сохраняется высокая вероятность применения светло-серых зон отключений графиков.

Согласно распоряжению Укрэнерго, будут отключаться:

с 00:00 до 06:00 – три группы;

с 06:00 до 11:00 – четыре группы;

с 11:00 до 15:00 – три группы;

с 15:00 до 21:00 – четыре группы;

с 21:00 до 24:00 – три группы.

Напомним, что по словам профильного министра Германа Галущенко, сложившаяся после обстрела ситуация является сложной.

По словам чиновника, энергетики были вынуждены ввести экстренные отключения электроэнергии в разных регионах. Между тем, захватчики не оставляют планов относительно того, чтобы полностью оставить украинцев без света.

Ранее "Телеграф" сделал подборку приложений, которые могут пригодиться украинцам во время отключения света. Все они позволяют дистанционно отслеживать, есть ли электричество в вашей квартире на данный момент.