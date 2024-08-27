Майже все місто без світла: у Дніпрі запроваджені жорстокі графіки відключень

Зберігається висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень

У вівторок, 27 серпня, через черговий ворожий обстріл енергосистеми України в Дніпрі та області знову задіяні графіки відключення світла. З 00:00 до 24:00 застосовуватимуть по три та чотири черги відключень одночасно.

Про це йдеться на сторінці компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі". Подробна інформація з'явилася у Facebook.

Українців попередили, що зберігається висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків.

Згідно з розпорядженням Укренерго, відключатимуться:

з 00:00 до 06:00 – три групи;

з 06:00 до 11:00 – чотири групи;

з 11:00 до 15:00 – три групи;

з 15:00 до 21:00 – чотири групи;

з 21:00 до 24:00 – три групи.

Нагадаємо, що за словами профільного міністра Германа Галущенко, ситуація, що склалася після обстрілу, є складною.

За словами посадовця, енергетики були вимушені ввести екстрені відключення електроенергії у різних регіонах. Тим часом загарбники не полишають планів стосовно того, аби повністю залишити українців без світла.

Раніше "Телеграф" зробив добірку застосунків, які можуть стати у нагоді українцям під час вимкнення світла. Всі вони дозволяють дистанційно відстежувати, чи є електрика у вашій квартирі станом на даний момент.