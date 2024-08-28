Температура бьет рекорды: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в конце августа

Узнавайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

На календаре уже заканчивается лето, а жара, похоже, не собирается покидать Украину. Так, в последнюю рабочую неделю перед осенью украинцы могут насладиться теплыми солнечными лучами, ведь температура воздуха будет колебаться до +35 градусов тепла.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз Игоря Кибальчича, расскажет, какая погода будет в Украине в последние дни недели. А также где возможно пройдут осадки.

Погода в Украине 28 августа

В среду, 28 августа, в Украине день пройдет без существенных осадков. В северо-западной акватории Черного моря ожидается шторм в результате прохождения активного циклона. Ветер восточный/северо-восточный, 7-12 м/с, днем в южных, центральных и восточных областях местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23, днем +29…+34 градусов тепла.

Погода в Украине 29 августа

В четверг, 29 августа, на большей части территории страны без существенных осадков, только в Крыму и Карпатах пройдут умеренные дожди в сопровождении гроз. Ветер сохранится в восточной четверти, 7 – 12 м/с, в южной половине отдельные порывы, 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23, днем +29…+34 градусов тепла.

Погода в Украине 30 августа

В пятницу, 30 августа, небольшие дожди с грозами возможны в Херсонской области и Крыму. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24, днем +30…+35 градусов тепла.

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