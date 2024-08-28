Температура б'є рекорди: синоптик розповів, якою буде погода в Україні наприкінці серпня

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На календарі вже закінчується літо, а спека, схоже, не збирається залишати Україну. Так, в останній робочий тиждень перед осінню українці можуть насолодитись теплим сонячним промінням, адже температура повітря буде коливатись до +35 градусів тепла.

"Телеграф", посилаючись на прогноз Ігоря Кібальчича розповість, яка погода буде в Україні в останні дні тижня. А також, де можливо пройдуть опади.

Погода в Україні 28 серпня

У середу, 28 серпня, в Україні день пройде без істотних опадів. У північно-західній акваторії Чорного моря очікується шторм внаслідок проходження активного циклону. Вітер східний / північно-східний, 7 – 12 м/с, вдень у південних, центральних та східних областях місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +18…+23, вдень +29…+34 градусів тепла.

Погода в Україні 29 серпня

У четвер, 29 серпня, на більшій частині території країни без істотних опадів, лише у Криму та у Карпатах пройдуть помірні дощі у супроводі гроз. Вітер збережеться східної чверті, 7 – 12 м/с, у південній половині окремі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі +18…+23, вдень +29…+34 градусів тепла.

Погода в Україні 30 серпня

У п'ятницю, 30 серпня, невеликі дощі з грозами можливі у Херсонській області та у Криму. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у Приазов'ї пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +19…+24, вдень +30…+35 градусів тепла.

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