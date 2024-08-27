Не "ху..о": Зеленский снова обозвал Путина словом из трех букв

Украинский лидер высказался в адрес главы Кремля в присутствии десятков журналистов, в том числе и иностранных

Президент Украины Владимир Зеленский обозвал российского диктатора Владимира Путина. В общении с журналистами он назвал его "дед" — а это совсем не то слово, которым обычно все называют президента РФ.

Произошло это в прямом эфире пресс-конференции "Украина-2024. Независимость". Реакция Кремля пока неизвестна.

"О чем в Азербайджане говорил старый дед — мне неизвестно. Не уверен, что про газ. Думаю, что есть другие вопросы…", — сказал Владимир Зеленский.

Он имел в виду, скорее всего, визит Владимира Путина в Азербайджан 18 августа. Российский диктатор встретился в Баку с главой государства Ильгамом Алиевым. По данным СМИ, обсуждали они российско-азербайджанские двусторонние отношения. Но иностранные аналитики, в частности ISW, предположили, что демонстрацией дипломатической активности президент РФ попытался отвлечь внимание от "неудобной ситуации" в Курской области.

"Время этого визита заслуживает внимания, учитывая ситуацию в Курской области и постоянные усилия Кремля, направленные на преуменьшение масштабов и последствий украинской операции. Российские государственные СМИ сосредоточились на поездке Путина в Азербайджан, освещая мельчайшие детали, вероятно, частично для того, чтобы отвлечь внимание от неудобной ситуации в России, наполнив информационное пространство демонстрацией глобальной дипломатической активности Кремля и его якобы успехов", — пишет "Институт изучения войны".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ранее в ОП назвали дураком Дмитрия Медведева. Михаил Подоляк жестко проехался по российскому политику после его очередных заявлений о войне в Украине.