Путин понимает только две вещи: британский политик о важных условиях переговоров Украины с Россией

Реальность на местах диктует условия для переговоров, говорит Брукс Ньюмарк

Великобритания наряду с США, Польшей и странами Балтии стала одним из основных "доноров" Украины, который снабжает нас вооружениями и боеприпасами, тяжелой боевой техникой и военной амуницией. Еще одним из направлений сотрудничества Лондона с Киевом является предоставление гуманитарной помощи людям на освобожденных от оккупантов территориях. Таким волонтерством в Британии занимаются не только частные лица, которые симпатизируют борьбе украинского народа за свободу, но и известные политики.

Когда в российско-украинской войне настанет время для переговоров, согласится ли российский диктатор Владимир Путин на компромисс и что означает победа Украины для Британии? Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал британский политик, бывший парламентарий и член секретариата британского кабинета министров по вопросам гражданского общества, а ныне глава благотворительного фонда "Ангелы для Украины" Брукс Ньюмарк.

Эвакуировал около 35 тысяч женщин и детей из зоны боевых действий

— Мистер Брукс, как вы решили заниматься волонтерством? Как возникла идея создания украинского фонда "Ангелы для Украины"?

— В начале полномасштабной войны в Украине я видел, как многие украинцы пытались бежать от российского вторжения. В конце февраля 2022 года я поехал на украинско-польскую границу, чтобы помочь выехать беженцам, но понял, что многие люди брали большие деньги с украинских женщин и детей за возможность покинуть территорию, которую обстреливает Россия. Тогда я решил въехать в Украину с тремя автобусами и начать эвакуацию из Киева, куда поначалу пришлись удары России, чтобы вывезти женщин и детей в безопасное место близ границы с Польшей.

— Сколько украинцев с начала войны вам и вашей команде удалось вывезти? Откуда и куда вы вывозили беженцев? Как это происходило?

— В общей сложности я эвакуировал около 35 000 женщин и детей из зоны боевых действий, преимущественно перемещая их на запад Украины, а не за пределы страны. Так началась моя работа в Украине, и именно так была создана организация "Ангелы для Украины". У нас небольшая команда, всего пять человек: нет офиса, мы просто организованы и работаем с местными властями, сотрудничаем с военными, чтобы помогать эвакуировать людей.

В 2023 году, когда Харьковская область была в основном освобождена, многие стали возвращаться домой. Поэтому зимой мы начали привозить гуманитарную помощь в те села, из которых раньше эвакуировали людей, потому что многие решили вернуться. Поэтому наша благотворительная организация "Ангелы для Украины" развивалась в течение первого года после начала войны.

"Привозили гуманитарную помощь в те села, из которых раньше эвакуировали людей, потому что многие решили вернуться", - вспоминает Брукс Ньюмарк

— Изменились ли потребности людей за последние месяцы?

— Думаю, что большинство людей, которых я знаю и с которыми сталкивался за последний год, не хотят покидать Украину. Те, кто хотел уехать, уже уехали. Мы видим, что некоторые люди решили снова переехать в район Краматорска, Изюма, в те прифронтовые села на востоке, которые постоянно обстреливает Россия. Они вернулись в конце 2022 года, но к концу 2023-го захотели снова уехать. Опять же, не покидать Украину, а просто уехать подальше от бомбардировок, к родственникам, на запад страны.

В последний раз, когда я был в Харькове, летом этого года, там было гораздо тише, чем в прошлом. Год назад было очень оживленно, многие люди на улицах. На этот раз я заметил, что стало гораздо тише: меньше людей в кафе, меньше людей на улицах. Думаю, это связано с тем, что многие семьи, особенно с детьми, покинули город и поехали дальше на запад, чтобы быть в безопасности.

"Все, что я делаю, это волонтерство", – говорит Брукс Ньюмарк. На фото — с девочкой из Мариуполя во время визита в Бучу Киевской области зимой 2023 года

— Как, по-вашему, на третьем году полномасштабной войны с Россией Украина относится к волонтерам? Это партнерство или осторожность в отношении вашей деятельности?

— Все, что я делаю, это волонтёрство. Я либо жертвую свои деньги, либо привлекаю деньги от друзей. Так что никакого бизнеса здесь нет. С изменениями нашей работы мы стали больше заниматься пожертвованиями и поддержкой реабилитации: реабилитации военных, детей, женщин, пострадавших от войны. Если они потеряли, например ноги или руки, получили серьезные ранения осколками, мы помогаем в приобретении протезов.

"Мы также занимаемся поддержкой реабилитации раненых", – рассказывает Брукс Ньюмарк

Мы также оказываем психологическую поддержку, особенно детям. У нас есть программа обучения, по которой надеемся научить взрослых в каждой школе страны, чтобы они могли оказывать помощь детям, пережившим травмы из-за войны, такие как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). В Украине очень многие страдают от этого, и мы предоставляем программу обучения для поддержки семей, а особенно детей, страдающих ПТСР.

"Вопрос о переговорах должна решать Украина"

— Часто говорят, что любая война кончается переговорами. Как вы считаете, когда в российско-украинской войне придет время для переговоров?

— По-моему, важно, чтобы Украина вела переговоры на своих условиях, когда она сама решит, и не под давлением международного сообщества. Это жизнь украинцев, погибающих каждый день, и только Киев должен решать, когда и как ему вести переговоры. Я провожу много времени в Украине и считаю, что Украина должна вести переговоры только тогда, когда она вытеснит россиян с каждого квадратного дюйма своей территории и захватит российскую землю, например, на Курщине.

Путин говорит, что реальность на местах диктует условия для переговоров, но сейчас реальность такова, что Украина контролирует часть Курской области, и я надеюсь, что украинцы начнут захватывать Белгород и другие вражеские территории, чтобы Путин понял, что не только россияне вторгаются в Украину, но и Украина может захватывать российскую землю.

Менталитет Путина таков, что он никогда не будет вести переговоры. Он считает переговоры проявлением слабости, которую он видит (нет, не Украины, она-то решительная), нерешительности некоторых западных стран, даже США, Германии, которые и сейчас подталкивают Украину к переговорам… Но не Америке или Германии решать, когда Украине нужно вести переговоры. Наша задача – поддерживать Украину, предоставляя ей все необходимые виды помощи, чтобы она могла выиграть эту войну.

Пока Путин не проиграет, он не пойдет на компромисс или переговоры. Единственное, что Путин понимает, к сожалению, это насилие и смерть. А это значит, что его солдаты должны умирать, что они и делают втрое больше украинцев. И они (россияне. — Ред .) должны начать терять территории, и не только в Украине, но и в РФ.

— Что означает победа Украины для Британии?

— Для Британии это значит то же, что и для НАТО: Украина борется за освобождение.

— Учитывая российско-украинскую войну и обострение на Ближнем Востоке, у многих людей создается впечатление, что мир приближается к Третьей мировой войне. Что происходило в канун Первой и Второй мировых войн, какими были их предвестники?

– Нет, я не верю, что будет Третья мировая война. Война достаточно ограничена между Украиной и Россией. Китай поддерживает Россию, как и Северная Корея, Сирия и Иран. Но с другой стороны, НАТО, США, Великобритания, Франция, Германия, Дания и весь Евросоюз поддерживают Украину.

Путин борется с коллективной мощью численностью около 700 миллионов человек против 150 миллионов. Он не сможет выиграть эту войну ни экономически, ни посредством живой силы. Думаю, мы не должны сдаваться и говорить Украине, что она должна вести переговоры. Это должна решать Украина.

"Наша задача – поддерживать Украину, чтобы она могла выиграть эту войну", - говорит британский политик, ставший волонтером

Но важно, чтобы многие люди, особенно молодые мужчины, бежавшие в безопасные места на Западе или Ближнем Востоке, вернулись в Украину и защищали ее вместе с теми, кто уже борется против врага.

— Что вас больше всего поразило во время последних визитов в Украину? Что запомнилось?

— Позитивное отношение украинцев, их решительность, несмотря на постоянные атаки, если не каждый день, то каждую неделю в разных городах. Но самое важное — это способность украинцев продолжать жить как можно нормальнее. Когда я бываю в парках Харькова и Одессы, Киева, Львова или Днепра, вижу людей, которые пьют кофе, общаются друг с другом и наслаждаются жизнью…