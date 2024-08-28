"Третьої світової не буде": британський політик пояснив, чому Путін точно не виграє

Політик вважає, що перевага — на боці України

Війна в Україні, загострення на Близькому Сході, нещодавні сутички в Косові та інші військові конфлікти все частіше породжують розмови про ймовірність Третьої світової. Однак британський політик переконаний, що глобального конфлікту вдасться уникнути.

Зокрема, так вважає британський політик, колишній парламентарій та член секретаріату британського кабінету міністрів з питань громадянського суспільства, а нині — голова благодійного фонду "Ангели для України" Брукс Ньюмарк. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу": Путін розуміє тільки дві речі: британський політик про важливі умови переговорів України з Росією.

Третьої світової війни не буде, незважаючи на загострення ситуації в Україні та на Близькому Сході, упевнений Ньюмарк. За його словами, конфлікт обмежується протистоянням між Україною та Росією.

Політик зазначив, що хоча Росія має підтримку від таких країн як Китай, Північна Корея, Сирія та Іран, Україна користується набагато ширшою підтримкою міжнародної спільноти. Серед союзників України — НАТО, США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Данія та весь Європейський Союз.

"Путін бореться з колективною потугою чисельністю близько 700 мільйонів осіб проти 150 мільйонів. Він не зможе виграти цю війну ні економічно, ні за допомогою живої сили. Гадаю, ми не повинні здаватись і казати Україні, що вона має вести переговори. Це має вирішувати Україна", — заявив Ньюмарк.

Але, за його словами, українці теж мають максимально вкластися у Перемогу: "Важливо, щоб багато людей, особливо молодих чоловіків, які втекли у безпечні місця на Заході чи Близькому Сході, повернулися в Україну і захищали її разом з тими, хто вже бореться проти ворога".

Раніше "Телеграф" також розповідав, чому Путін проґавив наступ ЗСУ на Курському напрямку. Україна змогла досягти ефекту несподіванки.