В ДТЭК объяснили, почему в отдельных очередях надолго выключают свет

Есть несколько возможных причин, почему на одну очередь отключений может приходиться больше времени без электроэнергии

В Украине продолжаются отключения электроэнергии из — за обстрелов россиян. Свет отключают как по графику, так и аварийно.

Бывает, что на одну очередь отключений может приходиться больше времени без света, пока другие в этот момент — с электроэнергией. В энергетической компании ДТЭК объяснили, почему так происходит.

В компании отметили, что НЭК "Укрэнерго" может вводить экстренные отключения без графиков. Это делается для стабилизации системы и избегания еще больших повреждений.

"Во время экстренных отключений свет выключается не по графику, а там, где это необходимо для стабилизации энергосистемы. Энергетики делают все возможное и невозможное для того, чтобы вернуть свет в дома украинцев", — говорят в компании.

Сколько времени одна очередь должна быть без света?

Если действуют графики, то отключения происходят по следующей схеме: 24 часа в сутки делят на 6 групп. Выходит 4 часа одна группа без света, если дефицит объемом в одну очередь.

Если дефицит объемом в две очереди, то 24/6*2 = 8 часов без света.

Есть несколько возможных причин, почему на одну очередь отключений может приходиться больше времени без электроэнергии:

Технические особенности сети

Некоторые районы могут иметь более сложную или устаревшую инфраструктуру. Это требует больше времени для возобновления электроснабжения.

Приоритетность объектов

Очереди, не содержащие критически важных объектов (больницы, водоканалы и т.п.), могут отключаться на более длительное время.

Неравномерное распределение нагрузки

Если в определенной очереди находится много потребителей или энергоемких предприятий, ее могут отключать чаще или дольше для балансировки системы.

Аварийные ситуации

В случае повреждения оборудования в конкретном районе восстановление может занять больше времени.

Географическое расположение

Удаленные или труднодоступные районы могут сталкиваться с более длительными периодами отключений из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием.

Ограничение мощности

При значительном дефиците электроэнергии некоторые очереди могут отключаться на более длительное время для обеспечения работы других важных объектов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине улучшится ситуация с электроснабжением.