"Свет включают всего на полтора часа": украинцам ответили, почему так происходит

Иногда свет могут включать только на считанные часы

В Украине после недавнего масштабного обстрела вернулись жесткие графики отключений света. Поэтому некоторые граждане жалуются, что у них есть электроснабжение всего полтора часа за весь дневной период.

В частности, одна из жительниц Днепра отметила, что после стабилизационных отключений они вдруг стали экстренными. В свою очередь в компании Yasno объяснили, почему так происходит

Там подчеркнули, что, к сожалению, из-за дефицита генерации, отключения могут происходить в "негарантированные часы" — серый цвет в графике. То есть света может не быть больше 4 часов.

В компании отметили, что НЭК "Укрэнерго" ввел экстренные отключения без графиков. Это делается для стабилизации системы и избегания еще больших повреждений.

Отметим, что всего графики отключений имеют три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны по необходимости (отмечено светло-серым). В общем, потребители разделены на шесть групп, в которых последовательно отключают свет.

Напомним, в среду, 28 августа, во всех регионах Украины будут применяться графики отключения света. Одновременно будут отключать две очереди. Украинцев просят бережливо расходовать электричество, когда есть свет.