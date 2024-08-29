Энергосистеме поможет новый "инструмент"? В "Укрэнерго" рассказали, что будет со светом зимой

В настоящее время украинские электростанции активно восстанавливаются

Все электростанции, которые были повреждены массированными российскими обстрелами, не удастся восстановить до зимы. Однако в этом году у Украины будет инструмент, помогающий энергосистеме.

Об этом в интервью BBC рассказал руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, в настоящее время украинские электростанции, по которым нанесли удары, активно восстанавливаются, ведь не все они были полностью уничтожены.

"Не могу раскрыть конкретную информацию, какой процент, или сколько мегаватт генерации уже восстановили и сколько восстановят на зиму. Потому что эта информация достаточно чувствительна и может дать врагу какие-либо возможности просчитывать свои будущие атаки", — сказал он.

При этом, подчеркивает Кудрицкий, все 9 гигаватт, которыми оперировала украинская энергосистема восстановить не получится. То есть мы будем все равно оперировать определенным пониженным объемом генерации по сравнению с ситуацией, например, февраля 2024 года.

"Те планы по восстановлению электростанций, которые были составлены, сейчас плюс-минус выполняются, и электростанции идут плюс-минус в графике. Сколько мы, например, ожидали иметь атомную, тепловую или гидрогенерацию, по состоянию на конец августа, плюс-минус мы этими объемами и оперируем", — объяснил глава "Укрэнерго".

Однако в этом году, по словам Кудрицкого, Украина получит важный инструмент, который поможет энергосистеме — импорт.

"Он был практически нулевой всю прошлую зиму. У нас отключений прошлой зимой не было, но часто приходилось привлекать аварийную помощь нам как оператору из европейских стран. Это уже инструмент, так сказать, последней надежды. И только буквально несколько месяцев назад уже обновленный состав регулятора принял столь необходимые изменения для того, чтобы либерализовать цены на нашем украинском рынке и разрешить этому импорту заходить в страну. Этот импорт эта способность не заполняется на 100%. Но зимой у нас точно будет достаточно значительная поддержка со стороны европейских стран.

Прежде всего потому, что Укрэнерго объединило украинскую и европейскую энергосистему, обеспечило эту техническую возможность импорта, а экономическую возможность обеспечили эти более либерализованные цены именно на оптовом рынке электричества. Это не касается тарифов домохозяйства, это касается цен для бизнеса и цен на свободном энергетическом рынке", — добавил он.

Если же говорить о восстановлении всей нашей генерации, то Кудрицкий считает, что на это может уйти годы. А некоторые энергоблоки в обозримой перспективе не будут восстановлены вообще. Все это из-за разной степени повреждений.

"Поэтому, если так подытожить, база традиционной этой генерации, особенно тепловой, с каждым годом полномасштабной войны уменьшается. Потому что масштабные обстрелы иногда приводят к тому, что некоторые энергоблоки настолько сильно оказываются поврежденными, что их в обозримой перспективе восстановить невозможно.

И именно поэтому время играет против традиционного поколения, и именно поэтому столь критически важно как можно быстрее разворачивать децентрализованную новую генерацию. Такая генерация, которая будет устойчива к ракетным обстрелам. В силу собственной рассредоточенности, в силу огромного количества маленьких электростанций", — объяснил он.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине улучшится ситуация со светом.