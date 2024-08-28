Когда в Украине улучшится ситуация со светом: эксперт назвал время и два условия

Были повреждены передающие элементы энергосистемы

После одной из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру 26 августа в Украине ввели жесткие графики отключений света. Такая ситуация будет продолжаться и в ближайшее время, однако при определенных условиях через две недели у Украины может быть избыток электроэнергии.

Об этом рассказал энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Киев24". По его словам, по предварительным данным, при обстреле не было существенно повреждено генерирующее оборудование на Киевской ГЭС. Следовательно, в солнечную погоду в дневное время в Украине может возникнуть избыток электроэнергии. Это произойдет при двух условиях – солнечной погоде и отсутствии новых атак на энергосистему.

"По разным оценкам, если такие обстрелы не будут повторяться, то надеемся, что через две недели мы выйдем в ровные графики ограничений минимальных, а возможно, если будет сохраняться солнечная погода, а есть такая тенденция в сентябре, то будем иметь даже избыток электрической энергии, как раз за счет солнечной генерации», – объяснил Игнатьев.

Следует отметить, что президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков прогнозировал, что ограничения энергоснабжения будут действовать в Украине в течение одной-двух недель. Россияне пытались добиться тотального блэкаута в нашей энергосистеме.

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