"Это полный обман": у Зеленского ответили на "мирный план" Путина

Есть желание не платить за эту войну и продолжить ее в новых форматах

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк, комментируя условия президента РФ Владимира Путина о прекращении боевых действий, заявил, что у России нет желания прекращать войну. А выдвигаемые Путиным предложения говорят о "неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии".

Об этом он написал на своих страницах в сети Х. Он говорит, что никаких новых "мирных предложений" от России не поступало.

"Субъект Путин озвучил лишь стандартный набор агрессора, который уже неоднократно звучал. Его содержание достаточно специфично, чрезвычайно оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии", — написал Подоляк.

По его мнению, предложения Путина звучат так: "отдайте нам свои территории", "откажитесь от своего суверенитета и своей субъектности", "оставьте себя незащищенными (не вступайте в альянс)", "отмените (вместе с западными странами) все санкции" в полном объеме и немедленно, чтобы мы могли наполнить нашу милитаризованную экономику и вкладывать больше в информационные провокации по всему миру" и "давайте срочно исправим "поражение России" за счет Украины".

"Конечно, в этом нет ни одной новизны, никаких реальных мирных предложений и никакого желания прекратить войну. Но есть желание не платить за эту войну и продолжить ее в новых форматах. Это все полный обман. Поэтому еще раз избавьтесь от иллюзий и перестаньте всерьез воспринимать оскорбительны для здравого смысла "предложения России", — подытожил Подоляк.

Также на сайте Министерства иностранных дел появился комментарий по поводу очередных манипулятивных заявлений Путина. Там заявили, что цель таких заявлений состоит в том, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество, взорвать дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого мира и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН.

"Абсурдная попытка Путина, который спланировал, подготовил и воплотил вместе со своими сообщниками наибольшую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, выставить себя в роли миротворца и выдвигать варианты завершения начатой им войны, которые подрывают основы международного правопорядка и Устава ООН". — говорится в сообщении.

К тому же в МИД обратили и на время озвучивания тезисов относительно мирного плана. Там убеждены, что Путин это сделал специально перед саммитом мира в Швейцарии.

"Говоря такие сигналы в информационном пространстве накануне проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Появление заявлений Путина именно за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира", – добавили в ведомстве.

Что говорил Путин

Условия, на которых Владимир Путин предлагал завершить военный конфликт, таковы:

Украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей,

Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО,

у Украины должен быть нейтральный, безъядерный статус,

санкций против России должны быть отменены,

статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ тоже должен быть зафиксирован в международных документах.

Напомним, в Женеве 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток состоится Глобальный саммит мира. В ходе встречи лидеры более 150 стран мира обсудят имплементацию "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Россию решили не приглашать на учредительный саммит, ведь ее присутствие может помешать поиску решений.

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