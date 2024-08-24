Тайные переговоры РФ и Украины сорвала операция на Курщине? Украинцы свирепствуют в сети

РФ не изъявила никакого желания вести переговоры

В конце августа должны были пройти тайные переговоры между Украиной и Россией о частичном прекращении огня, но их прервала операция на Курщине. Однако Киев готов работать над миром даже без Москвы.

Об этом пишет Le Monde, опираясь на информацию от источников. Отмечается, что российская и украинская делегации якобы должны были встретиться в Дохе в конце августа под эгидой Катара и говорить "о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон".

Но после начала Курской операции этот процесс остановился. В то же время, по словам источника, Россия "не отменила переговоры, она сказала, дайте нам время".

В противоположность этому украинские чиновники заявили: "Странно говорить о мирных переговорах без России, но это возможно и мы будем над этим работать, потому что РФ не изъявила никакого желания вести переговоры".

Как пышет издание, Украина возлагается в вопросе переговоров именно на Катар.

"Катар предложил принять переговоры по энергетике и хотел, чтобы Россия и Украина приняли участие, чтобы достичь конкретных, ощутимых результатов", — говорит источник.

В сети украинцы довольно бурно отреагировали и на факт вероятности самих переговоров, и на отсутствие в них России. Ведь, по словам пользователей, односторонних результативных переговоров не бывает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, приблизит ли операция Украины на Курщине конец войны.