Онлайн-ТЦК вместо "Резерв+": какие нововведения готовит Минобороны

В Минобороны рассказали о планах по расширению функционала "Резерв+"

Министерство обороны Украины планирует существенно расширить функционал мобильного приложения "Резерв+". По словам Екатерины Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации, приложение превратится в полноценный онлайн-аналог территориальных центров комплектования (ТЦК).

В интервью Forbes Ukraine Черногоренко рассказала об амбициозных планах развития "Резерв+". В частности, планируется внедрить систему онлайн-рекрутинга, которая позволит пользователям подписывать контракты или проходить мобилизацию дистанционно, всего за несколько кликов.

В настоящее время приложением воспользовались более 3,2 миллионов украинцев для обновления своих персональных данных. Каждый день "Резерв+" используют около 100 тысяч человек, и ожидается дальнейший рост количества пользователей на несколько миллионов.

Разработчики также работают над внедрением трех типов отсрочок от военной службы: для многодетных семей, лиц с инвалидностью и студентов дневной формы обучения. Однако Черногоренко подчеркнула, что "Резерв+" не освобождает граждан от обязанности уточнять свои данные в ТЦК.

По прогнозам замминистра, полная интеграция онлайн-услуг, включая постановку на военный учет, потребует около шести месяцев. Это время необходимо для отладки работы бэкенд-системы в территориальных центрах комплектования.

Таким образом, "Резерв+" постепенно превращается в мощный цифровой инструмент для взаимодействия граждан с военными структурами, упрощая и ускоряя многие процессы, связанные с учетом и мобилизацией.

Ранее Телеграф писал о том, есть ли в Украине потребность в объявлении дополнительной мобилизации с 1 сентября. На это ответил министр обороны Резников.