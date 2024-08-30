"Довелося чинити опір": у ТЦК пояснили жорстке затримання чоловіка в Одесі (відео)

Там заявили, що військових змусили застосувати силу

В Одесі представники ТЦК та поліції силою затримали чоловіка 29 серпня. У мережі вибухнув скандал.

Військкомат відреагував на інцидент. Коментар з’явився на сторінці Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Інцидент стався у Переспиському районі міста Одеса. Місцеві Telegram-канали розповсюдили відео, де чоловіка силоміць затримують двоє у військовій формі.

У військкоматі заявили, що мобільна група оповіщення ТЦК та поліція зупинили компанію з проханням надати військово-облікові документи.

"Громадянські особи, які вживали алкогольні напої, відреагували агресивно через відсутність документів та виявили бажання використати фізичну силу проти військових", — йдеться у повідомленні.

Представникам ТЦК та поліції довелося чинити опір. На місце події навіть викликали підкріплення. Наразі керівництво Одеського ТЦК та СП з’ясовує остаточні деталі конфлікту.

У військкоматі нагадали, що агресивна поведінка громадян може бути кваліфікована як порушення ст. 431-1 Кримінального кодексу України: "Образа честі та гідності військовослужбовця, загроза військовослужбовцю", ст. 114-1 ККУ "Перешкода законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань у особливий період".

У військкоматі нагадали, що всі військовозобов’язані повинні мати при собі військово-облікові документи. На вимогу поліції, військовослужбовців ТЦК та СП чи прикордонників громадяни зобов’язані пред’являти їх.

Раніше "Телеграф" писав, що представники ТЦК відкриватимуть вогонь на поразку у разі опору та агресивної поведінки громадян.