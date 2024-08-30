Мобилизация осенью: где мужчинам могут вручать повестки

Сообщения от ТЦК могут принести не только домой

В Украине продолжается общая мобилизация и мужчинам продолжают выдавать повестки. Закон не ограничивает конкретного места для вручения повестки.

Это означает, что ее могут вручить практически где угодно. Детальнее об этом пишет "Новости Про".

Получить повестку от ТЦК можно:

по месту жительства военнообязанного;

по месту обучения или работы;

на улицах;

остановках;

блокпостах;

общественных местах и т.д.

Также в законе не прописано, где гражданам не могут вручать повестки. То есть, где вам ее не выдали б, это будет не противозаконно.

Однако процесс оформления повесток на мобилизацию тщательно регламентирован законодательством. Повестка формируется либо посредством Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, либо путём заполнения бланка представителем территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Обязательным условием есть подпись руководителя ТЦК и скрепление документа гербовой печатью. Кроме того, повестке присваивается уникальный регистрационный номер, фиксируемый в Едином реестре.

Какие данные должна содержать повестка:

фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, которому адресована повестка;

наименование ТЦК или соответствующего подразделения, издавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата подписи;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки.

Отметим, если человеку дают повестку лично в руки, она считается врученной, если лицо поставило подпись.

Ранее "Телеграф" писал, что вручить повестку на улице могут и тем, кто уточнил свои данные. Каждый мужчина от 18 до 60 лет обязан всегда иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и военно-учетный документ.