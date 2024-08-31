"Выход на границы 1991-го не будет победой Украины": историк назвал главную причину

Александр Алферов в интервью "Телеграфу" спрогнозировал, как долго продлится и чем закончится война с РФ

На минувшей неделе Украина перешла еще одну "красную линию" путинской России. Киев наконец-то принял решение о запрете Московского патриархата. Это ожидаемо спровоцировало нервную реакцию "на болотах" и одновременное одобрение в украинском обществе.

Будут ли бороться московские священники за еще один томос для Украины, и в конце концов, чем завершится полномасштабная война России против украинцев. Об этом кандидат исторических наук, офицер 3 ОШБр ВСУ и популярный YouTube-блогер Александр Алферов рассказал в третьей части интервью "Телеграфу".

*О главных мотивах фейка Путина относительно Рюриковичей, тайного консультанта главы Кремля и выживаемости УПЦ МП — читайте во второй части интервью с популярным историком.

О втором томосе для запрещенной УПЦ МП

— Что теперь будут делать священники запретной в Украине московской церкви?

— Сейчас они снова запустят вброс, что в Украине якобы запрещают православие. Понятно, что зарубежной аудитории очень трудно объяснить все эти тонкости (запрещается не православие, а церковная структура УПЦ МП. — Авт.). Информационную войну с тем гигантом (РФ. – Авт.) мы не в состоянии самостоятельно выиграть.

— Как будут развиваться события дальше?

— Вопрос очень сложный, ведь второй томос этой церкви вряд ли дадут. Потому что есть апостольское правило: в каждом городе свой епископ, а два епископа не могут управлять. Грубо говоря, два церковных "генерала" не могут находиться в одной части. Потому что именно будет дальше, пока точно непонятно. Можем только предполагать.

Но, конечно, государство получает право по сути распоряжаться имуществом (запретной московской церкви. — Авт.), если эти общины не выйдут из-под юрисдикции Русской православной церкви (РПЦ).

Напомню, что 27 мая 2022-го митрополит Онуфрий, глава Украинской православной церкви Московского патриархата, созвал собор, который проходил с нарушениями. Но, так или иначе, они издали документ о том, что с тех пор они считают себя "независимой церковью". И этим аргументом они пользуются последние эти годы, мол, они вроде бы независимы.

Хотя в "Московском календаре" (это журнал, издаваемый ежегодно в Московской патриархии) упомянуты все епископы — Онуфрий и все наши украинские епископаты. Он там остался, в УПЦ МП просто перестали во время литургии вслух поминать патриарха Гундяева. Но манипуляция состоит еще и в другом.

— Что за манипуляция?

— Православная церковь не может иметь статус независимой. Это светское понятие. В частности, существует Вселенская православная церковь, где церкви имеют три вида управления: автокефальная церковь, то есть управляется сама.

Второй статус – автономия, предполагающая деятельность определенной церкви под какой-то автокефалией.

И третий статус – это экзархат. Это немного выше, чем статус автономии. Но как такового термина "независимость" среди этих определений не существует. Церковь не может сама себя провозглашать независимой, а может использовать другую юридическую терминологию.

Манипуляция, которую они распространяли с 2022 года о том, что независимы, не соответствует действительности. Они остались зависимыми, и УПЦ МП юридически осталась автономией в составе РПЦ.

О продолжительности войны с РФ

— Спросим вас как историка: сколько еще может продолжаться эта полномасштабная война с Россией?

— Я очень надеюсь, что через 20 минут она закончится нашей победой. Сколько она будет продолжаться на самом деле — вопрос открытый.

Для нас есть два кардинальных выхода из этой ситуации. Должны осознавать, что однозначно будет победа Украины. Потому что поражение – это замораживание, которое позже приведет к развертыванию очередной вспышки еще большей агрессии, еще большего противостояния, еще большего нападения Российской Федерации.

Тем не менее, моделируя победу, хочу заметить, что у нас, у украинцев, часто победа над Россией ассоциируется с нашим выходом на границы образца 1991 года. Но это не так. Потому что выход на эти границы (даже если мы сейчас это реализуем) не будет победой.

Россия начала войну, в том числе, из-за смыслов. Соответственно этими смыслами она и пользуется во время вооруженной агрессии. Так, один из лозунгов их наступления на Украину, является — "Деды воевали".

Очевидно, что мы пересекли цифру в 200 тысяч потерь уничтоженных физически россиян. Представьте себе, что у этих потерь в России есть свои дети, свои младшие братики, племянники и т.д.

Так что даже если мы выйдем на границу 1991 года, это соседнее государство останется в тех же пределах. Их же пропаганда создаст вместо лозунга о "воюющих дедах" новый — "Родители воевали". Это приведет, в сущности, к очередному кругу противостояния с РФ.

Через 5-7 лет после восстановления границы можно снова ожидать пропагандистскую "накрутку". Тогда эти детки, которые сейчас у россиян находятся в "Юнармии", пойдут во "взрослые" Вооруженные силы и будут убивать украинцев.

О политике Украины на Курщине

— Громкий прорыв ВСУ в Курскую область показал, что многие там понимают украинский язык, даже могут на нем общаться. В этой связи вопрос: после нашей победы, что будет с этими людьми и какую политику в отношении них проводить сейчас и в будущем?

— Это наши этнические территории, однако мы действуем в рамках международного правового поля, и это надо понимать. Кроме того, скажем честно, мы перешли наши этнические территории на территории Курской области РФ. Мы зашли именно на российские этнические территории. Хотя они не монолитны, потому что русские помещики в имперские времена заселяли Курщину рабами-крепостными с разных территорий.

Там образовалась тоже своеобразная этническая "солянка", которая в то же время называется "россияне", или точнее "русские". Хотя там присутствует огромный спектр инородцев, которых русские помещики просто перевозили на Курщину, порой меняя крепостных на собак.

Думаю, сейчас хорошее время, пользуясь информационным голодом того населения, которое находится без связи, говорить ему правду.

Я не скажу, что там живут, знаете ли, "украинцы-украинцы". Там проживают люди, понимающие украинский язык. Но даже этот язык может стать "мостиком" для коммуникации, чтобы объяснять. По крайней мере, на этнических украинских территориях.

В дискуссиях им нужно задавать вопросы: "Что же с вами стало после оккупации Украины россиянами-большевиками?"; "Какие у вас процессы были после?"; "Почему у вас не было украинских классов, украинских школ, украинских библиотек?"; "Вы разговариваете на украинском, так почему вас не научили писать на нем? Это же ваш язык".

Надо спрашивать: "Почему она была вытеснена на бытовой уровень?"; "И почему вас, этнических украинцев, в 20-х годах прошлого века здесь насчитывалось 20% (именно в Курской области), а при Горбачеве – всего 1,5%?".

Я не буду заглядывать на далекие перспективы, но, безусловно, эти регионы после победы мы не должны оставить без культурной исторической поддержки.

— Вы имеете в виду гуманитарный подход, который в свое время с 1990-х вели относительно западноукраинских земель Польша, Венгрия, Румыния?

— Совершенно верно.

— Если бы у вас был выбор, то во время этой войны в случае пребывания в гражданском статусе, чем бы занимались: каким образом помогали бы ВСУ, или в какой другой сфере задействовали бы свои способности?

— Будучи многодетным отцом, имеющим право на всевозможные "брони" и выезды за границы, сейчас служу в Третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Я историк, и моя миссия — рассказывать на простом языке нашим гражданам, что происходит. Ибо сейчас, как никогда, мы нуждаемся в осмыслении истории как нашего органического прошлого.

Моя цель – рассказывать, делиться опытом, демонстрировать величие нашей истории. В конце концов — создавать и быть звеном в этой архитектуре по восстановлению нашей памяти. Поскольку оккупант всегда, кроме ресурсов с оккупированных территорий, пытается забрать память.

В первой части интервью речь с историком зашла о последствиях Курской битвы для РФ и мира, главных причинах войны Путина с украинцами и величайших ошибках главы Кремля в отношении Украины.

Полную версию интервью с Александром Алферовым — смотрите на YouTube-канале "Телеграфа" .