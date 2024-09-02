Наживались на беженцах из Украины? Чешский филиал ГП "Документ" попал в скандал

Бухгалтер филиала сообщил в полицию о возможных нарушениях

В Праге разгорелся большой скандал вокруг украинского Паспортного сервиса ГП "Документ", который подчиняется государственной миграционной службе Украины. В настоящее время деятельность предприятия проверяется чешской полицией и прокуратурой.

Об этом сообщает чешское издание "Seznam Zprávy". Отмечают, что в Паспортном сервисе сменилось руководство, а полиция расследует возможное уголовное преступление со стороны филиала ГП "Документ" в Праге.

"Анастасия Кузьмицкая больше не руководит украинским паспортным центром в Праге… Глава чешского дочернего предприятия украинского госпредприятия "Документ" покинула свой пост. И это вскоре после того, как издание обратило внимание на возможные финансовые махинации в филиале, которыми сейчас занимается чешская полиция под надзором прокуратуры Праги 1", — пишет "Seznam Zprávy".

Дело в том, что бухгалтер филиала ГП "Документ", украинец с чешским гражданством Владимир Селисский сообщил в полицию о возможном нарушении.

"Маленькая немецкая фирма Ewig Lux Plus получила от Паспортного сервиса 7 млн крон за якобы строительные работы по обустройству помещений на улице Michelská. Хотя подобные услуги она не предоставляла. Владимир Селиский заметил возможное нарушение и обратился в правоохранительные органы", — пишет издание.

Кроме того, был замечен еще один интересный момент. Когда украинцы оплачивали услуги в пражском Паспортном сервисе, часть денег почему-то шла на банковский счет бывшего директора Анастасии Кузьмицкой. Это, в частности, отражено в квитанциях.

Квитанции в чешском ГП "Документ"

Новым руководителем чешского филиала ГП "Документ" стала Оксана Серостан. При этом, ни в ГП "Документ", ни в Государственной миграционной службе никак не объясняют кадровые изменения.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что немецкий филиал Паспортного сервиса тесно сотрудничает с берлинской юридической фирмой "Schmieder & Eckstein". Оба соучредителя компании долгое время работали в России.