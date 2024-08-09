Руководитель Центра политической разведки Олег Постернак о скандальном расследовании по ГП "Документ" и его связям с юристами, связанными с Россией

В принципе, то, что нужно будет вернуться к теме "российского следа" в работе подразделений ДМС, было очевидно. Тем более когда сейчас вышли солидные журналистские расследования.

Журналисты "Радио Свобода" установили, что ГП "Документ" два года работало с юристами, имеющими очень тесные связи с Россией.

Речь идет о Карле Экштайне и Франке Шмидере – основателях немецкой юридической компании Schmider & Eckstein и ярых сторонниках бизнеса с Россией. С помощью проекта "Схемы" также стало известно, что у Карла Экштайна с 2002 года есть российское гражданство.

Представьте себе, ГП "Документ" — носитель огромного количества персональных данных украинцев — имеет договорное сотрудничество с фирмой этих лиц! Расследование четко и ясно доказывает, насколько серьезна проблема паспортных сделок и насколько глубоко могли зайти в них агенты влияния РФ.

Журналисты установили, что государственное предприятие фактически могло передать большой объем данных указанным лицам. И это при том, что в Украине с 2022 г. запрещено сотрудничать с лицами и компаниями, связанными с РФ.

В журналистских кругах негласным координатором работы ГП "Документ" называют Вячеслава Гузя — начальника Центрального межрегионального управления ГТС в Киеве и области.

Говорят, что вышеупомянутые договоры с немецкой зашкварной компанией подписал Владимир Швачко, подчинявшийся Гузю экс-гендиректор ГП "Документ".

Ранее издание "Межа" проводило собственное расследование и также выясняло, что Гузь мог продавать россиянам украинские паспорта. Поговаривают, что сейчас Гузь играет фактическую роль главного координатора работы всей службы.

Также известно, что Гузь дружит со всем известным олигархом Павлом Фуксом. Об этом отмечал в своем расследовании журналист Ткач, когда дежурил у места, где Фукс отмечал свой день рождения.

В принципе, очень много странных совпадений и суждений. Все они свидетельствуют, что близится грандиозный "разбор полетов".

Источники: сообщение Олега Постернака на его странице в Facebook.