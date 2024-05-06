За границей возобновили выдачу готовых украинских паспортов, но с условиями: в ГП "Документ" рассказали подробности

Правила ввели, чтобы не перегружать систему

Зарубежные подразделения паспортного сервиса ГП "Документ", после приостановки выдачи документов украинцам за рубежом, сообщили о том, что возобновляют предоставление услуг. Правда, пока в тестовом режиме.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ГП "Документ". В соответствии с объявлением существует определенный список условий и ограничений.

"Для предупреждения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи", — говорится в сообщении.

Людей, ожидающих выдачу документов, просят соблюдать определенные правила. Отмечается, что это делается для того, чтобы не перегружать систему.

Чтобы получить готовые документы, необходимо:

иметь SMS о готовности паспорта (полученных после 25 апреля);

предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя (в т. ч. е-паспорт в приложении "ДІЯ");

пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.

Адреса сервисных центров

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что после принятия закона о мобилизации, украинским дипломатическим учреждениям за рубежом запретили предоставлять консульские услуги гражданам Украины мужского пола. Вскоре после этого глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с заявлением. Он сообщил, что сейчас нарабатывается справедливый механизм работы учреждений.