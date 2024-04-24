В МИД Украины открестились от паспортных столов, которые украинцы массово "штурмуют" за границей

В МИД объяснили, какому ведомству подчиняются иностранные подразделения ГП "Документ"

В МИД Украины ответили, что государственное предприятие "Документ", в иностранных подразделениях которого начались стычки мужчин, не входит в сферу управления ведомства. Оно подчиняется Государственной миграционной службе Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД в ответ на многочисленные запросы граждан. Поэтому украинское министерство не имеет никакого отношения к проблемам, которые возникли с ГП "Документ" за рубежом.

В МИД напомнили, что консульские услуги министерство предоставляет украинцам в посольствах, генеральных консульствах и консульствах Украины на территории других стран.

"Также обращаем внимание, что постановление Кабинета Министров Украины № 443 от 23 апреля 2024 г. об изменениях в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ". Порядок работы консульской службы МИД Украины остается без изменений", — сказано в сообщении МИД.

Напомним, что после того, как МИД ограничило предоставление консульских услуг военнообязанным гражданам Украины за границей, мужчины массово ринулись оформлять паспорта. При этом в ГП "Документ" в Варшаве даже произошли столкновения. Как сообщалось, 300 мужчин заблокировали паспортный сервис, в котором им отказались выдавать уже готовые документы, хотя деньги были заплачены. В паспортный стол на фоне потасовок была вызвана полиция.

Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" позже сообщил, что в заграничных подразделениях ГП "Документ" прекращена выдача паспортов в связи с новыми ограничениями.

"К сожалению, по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Зарубежные филиалы сообщат всем пользователям услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ", — сказано в сообщении.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что мужчины не смогут оформить паспорта Украины за границей. Однако в МИД назвали категории украинцев, на которых это не распространяется.