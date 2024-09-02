Дмитрук уже в Лондоне, его заметили в торговом центре (видео)

Жена нардепа вместе с детьми была в Лондоне еще шесть недель назад

Народный депутат Артем Дмитрук, который в августе незаконно выехал из Украины, был замечен в торговом центре "Westfield London" на западе Лондона. Мужчину, очень похожего на Дмитрука, заметили в воскресенье, 1 сентября.

Об этом сообщает "Hromadske". Отмечают, что видео с предполагаемым Дмитруком им прислали читатели.

На видео мужчина, похожий на Артема Дмитрука, общается с продавцом магазина в лондонском торговом центре "Westfield London". На кадрах можно заметить, что Дмитрук общается с темноволосой женщиной, которая держит на руках маленькую девочку.

Читач hromadske повідомив, що побачив народного депутата Артема Дмитрука у Лондоні після втечі останнього за кордон. Ми звернулися по коментар до депутата, на відповідь очікуємо



Відео: надані hromadske pic.twitter.com/gnnio5wNEz — hromadske (@HromadskeUA) September 2, 2024

Журналисты предположили, что это жена Дмитрука Анастасия и дочь Варвара. Заметим, что в своем Instagram жена беглого нардепа шесть недель назад публиковала истории из Лондона. На них она с детьми ходит в Музее Виктории и Альберта.

Жена Дмитрука с дочерью

Музей Виктории и Альберта

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ДБР показали кто и когда помог нардепу Дмитруку уехать из Украины. Государственное бюро расследований уже установило имена причастных.