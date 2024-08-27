Притворился обычным украинцем: в Молдове рассказали, как Дмитрук смог выехать из Украины

В Молдове заявили, что действовали согласно международным нормам

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Артем Дмитрук, который сбежал из Украины, умолчал о своем статусе. Пограничникам он представился рядовым украинцем, а не членом парламента страны.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил министр внутренних дел страны Адриан Эфрос. Он подчеркнул, что гражданин любой страны имеет право свободно передвигаться, согласно международному законодательству. Особенно той страны, где идет война.

"Существуют международные нормы, обеспечивающие свободное передвижение граждан. Особенно это касается граждан Украины, приезжающих из зоны конфликта, с территории, где идет война. Согласно Женевской конвенции, мы обязаны предоставить им безопасное место. Он никак не заявлял, что является членом украинского парламента. Он пересек границу как обычный гражданин", – сказал Эфрос.

Он добавил, что Госпогранслужба Молдовы выполнила все свои обязательства — задокументировала въезд нардепа. После этого он покинул страну через аэропорт в Кишиневе.

"Это все, чем мы можем поделиться на этот счет", – подытожил министр.

Напомним, что информация о бегстве Артема Дмитрука появилась в СМИ 25 августа. Границу Украины и Молдовы он пересек днем ранее. Как только стало известно о том, что наредпа нет в стране, ему сообщили о подозрении в нападении на сотрудника правоохранительного органа. Сам нардеп заявил, что власть "охотится" на него и все дела против него сфабрикованы.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский отреагировал на побег депутата. Он выступил с речью в адрес всех, кто предал Украину.