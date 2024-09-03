Если не обновил данные в ТЦК: является ли это нарушением и что грозит

Некоторые считают такое задержание законным

До 16 июля 2024 года все украинские мужчины от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные для территориального центра комплектования и социальной поддержки. Это требование определено законом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о военной службе, мобилизации и военном учете.

В случае неисполнения этой обязанности, для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа. Об этом сообщила адвокат Елена Дабижа на своей странице в Instagram.

Юрист отметила, что мужчинам, которые не обновили данные в установленный срок, не грозят принудительная мобилизация, задержание полицией или автоматические штрафы. Единственное наказание, которое могут применить, — это штраф.

Также Дабижа выразила обеспокоенность тем, что некоторые юристы считают задержание мужчин, не обновивших данные, законным. Она подчеркнула, что на платных вебинарах адвокаты распространяют информацию, не всегда соответствующую действительности и не отражающую настоящую экспертную оценку.

"Я просто в шоке. Адвокаты проводят платные вебинары, на которых говорят то же, что мы слышим из телемарафона, вообще не желая разобраться в этом более глубинно и освещать настоящую экспертную оценку", — добавила юрист.

Следовательно, для военнообязанных украинцев, не обновивших свои данные в ТЦК, возможно только одно наказание – это штраф, и другие меры не должны быть применены.

Напоминаем, что размер штрафа для военнообязанных, не обновивших данные до 16 июля, составляет:

17 тысяч гривен за первое нарушение;

25 тысяч гривен за повторное нарушение.

В случае третьего нарушения гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам, не обновившим данные летом или проигнорировавшим повестку. За эти нарушения могут быть привлечены к административной ответственности.