Мобилизация и управление авто: как и когда у мужчины могут забрать водительское удостоверение

Только суд принимает решение о том, лишать ли права управления

Военнообязанные, которые уклоняются от мобилизации, могут быть временно лишены права управления транспортным средством. Однако такое решение может быть принято только судом, а не территориальным центром комплектования.

Об этом объясняют в пресс-центре Министерства обороны. В ведомстве отмечают, что в случае невыполнения обязанностей военнообязанными, ТЦК и СП могут подавать иск в суд по поводу временного ограничения их права вождения.

Решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению. А снятие ограничения осуществляется исполнительной службой.

Кроме того, в Минобороны напоминают, что во время мобилизации могут изымать автомобили. Однако, если транспортное средство является единственным в собственности гражданина, оно не подлежит изъятию.

Напоминаем, что по новому закону все военнообязанные мужчины должны были обновить свои данные в военкоматах до 16 июля 2024 года. Тех, кто этого не сделал, могут привлечь к административной ответственности.

В Офисе омбудсмена напомнили, что руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина в военкомат. Это может произойти, если вы:

не уточнили адрес, контактные данные или другие персональные данные;

не прибыли в ТЦК и СП или другие определенные места для выполнения обязанностей по военному учету;

не сообщили об изменении места жительства или других изменениях, влияющих на военный учет.

В случае, если полиция не сможет выполнить задание по административному задержанию и доставке гражданина в ТЦК и СП, будет применен альтернативный метод сообщения – почтовая отправка повестки.

В случае невыполнения военнообязанным требования повестки в течение 10 дней, территориальный центр комплектования имеет право обратиться в суд с иском о временном ограничении права такого гражданина на управление транспортными средствами до полного исполнения им своих воинских обязанностей.

Кроме того, за нарушение правил военного учета, то есть не обновить данные или не явиться за повесткой, могут оштрафовать на немаленькую сумму – от 17 до 25 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал, кто в сентябре может не обновлять свои данные в ТЦК В первую очередь это лица, не являющиеся гражданами Украины.