Что грозит мужчинам, которые не обновили данные летом или проигнорировали повестку

За неисполнение долга грозит не только штраф

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные мужчины должны были обновить свои данные в военкоматах до 16 июля 2024 года.

Это требование было установлено Законом Украины № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который вступил в силу 18 мая. Тех, кто этого не сделал, могут привлечь к административной ответственности.

В Офисе омбудсмена напомнили, что руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина военкомату. Это может произойти, если вы:

не уточнили адрес, контактные данные или другие персональные данные;

не прибыли в ТЦК и СП или другие определенные места для выполнения обязанностей по военному учету;

не сообщили об изменении места жительства или других изменениях, влияющих на военный учет.

В случае, если полиция не сможет выполнить задание по административному задержанию и доставке гражданина в ТЦК и СП, будет применен альтернативный метод сообщения – почтовая отправка повестки.

В случае невыполнения военнообязанным требования повестки в течение 10 дней, территориальный центр комплектования имеет право обратиться в суд с иском о временном ограничении права такого гражданина на управление транспортными средствами до полного исполнения им своих воинских обязанностей.

Кроме того, за нарушение правил военного учета, то есть не обновить данные или не явиться за повесткой, могут оштрафовать на немаленькую сумму – от 17 до 25 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал, кто в сентябре может не обновлять свои данные в ТЦК. В первую очередь это лица, не являющиеся гражданами Украины. Таким образом, иностранцам, проживающим на территории Украины, не нужно становиться на военный учет.