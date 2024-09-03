Якщо не оновив дані в ТЦК: чи є це порушенням і що загрожує

Дехто вважає таке затримання законним

До 16 липня 2024 року всі українські чоловіки віком від 18 до 60 років повинні були оновити свої військово-облікові дані для територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ця вимога визначена законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військової служби, мобілізації та військового обліку.

У разі невиконання цього обов’язку, для громадян передбачено покарання у вигляді штрафу. Про це повідомила адвокатка Олена Дабіжа у своїй сторінці в Instagram.

Юристка зазначила, що чоловікам, які не оновили дані у встановлений термін, не загрожують примусова мобілізація, затримання поліцією або автоматичні штрафи. Це означає, що єдине покарання, яке може бути застосоване, — це штраф.

Також Дабіжа висловила занепокоєння тим, що деякі юристи вважають затримання чоловіків, які не оновили дані, законним. Вона підкреслила, що на платних вебінарах адвокати поширюють інформацію, яка не завжди відповідає дійсності та не відображає справжню експертну оцінку.

"Я просто в шоці. Адвокати проводять платні вебінари, на яких говорять те саме, що ми чуємо з телемарафону, взагалі не бажаючи розібратись в цьому більш глибинно і висвітлювати справжню експертну оцінку", — додала юристка.

Отже, для військовозобов’язаних українців, які не оновили свої дані в ТЦК, можливе лише одне покарання – це штраф, і інші заходи не повинні бути застосовані.

Нагадуємо, що розмір штрафу для військовозобов'язаних, які не оновили дані до 16 липня, складає:

17 тисяч гривень за перше порушення;

25 тисяч гривень за повторне порушення.

У разі третього порушення громадянин може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам, які не оновили дані влітку або проігнорували повістку. За ці порушення можуть притягнути до адміністративної відповідальності.