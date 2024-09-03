"Историческое событие": в Венгрии открыли двуязычную школу для украинских детей

Учениками нового заведения образования стали более 400 украинских школьников

В Будапеште 1 сентября начала работу первая государственная украино-венгерская двуязычная средняя школа и гимназия. Наши дети, живущие в Венгрии, будут учиться в ней на украинском языке с 1 до 12 класса.

Изучать венгерский там будут как иностранный язык. Об этом говорится в сообщении президента Владимира Зеленского в Telegram.

Учениками нового украинского образовательного учреждения в Будапеште стали уже около 400 украинских детей.

"Спасибо всей команде, которая работала ради этого результата! Спасибо всем учителям и общественным лидерам, которые помогают оберегать украинское!" – написал президент.

По состоянию на весну 2023 года в Венгрии не было полноценной украинской школы. Однако были образовательные учреждения, где преподавание велось частично на украинском. Открытие этой школы стало результатом договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, достигнутых во время визита венгерского лидера в Киев в июле этого года.

Известно, что финансирование учебного заведения осуществляется за счет государственного бюджета Венгрии.

Открытие школы прокомментировал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, это важный шаг на пути развития украинского всемирного сообщества.

"Школа в Будапеште не только будет способствовать сохранению украинской идентичности, но и поможет нашим детям адаптироваться в иностранной среде, не теряя своих культурных корней", — добавил глава украинской дипломатии.

Отметим, что отношения Украины и Венгрии были напряжёнными длительное время, особенно в вопросе венгерского языка в Закарпатье. Так, еще в начале лета премьер-министр Виктор Орбан выдвинул ряд определенных условий для вступления нашей страны в ЕС. В которых требовалось обеспечить обучение в школах Закарпатья на венгерском языке и возможность заведениям выбирать, какой язык будет основным для преподавания — украинский или "национальных меньшинств".

К слову, в прошлом году в Венгрии снятие их флага со зданий в Мукачево назвали "зверством" и призвали прекратить это. Открытие первой украино-венгерской школы в Будапеште должно ослабить градус напряжения между странами.

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