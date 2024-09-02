Народный депутат Инна Совсун о критической ситуации, которая сложилась в образовательной системе Украины

Недавно ко мне подошел коллега из комитета обороны и говорит: ты же в курсе, что в Украине не хватает пороха? А чтобы его изготовить, нужно не только сырье, но и специалисты-химики. Так вот вопрос – где найти хороших химиков? Прекрасный вопрос, потому что на химические специальности в вузе в этом году подалась — 766 детей на всю Украину. Зачислили — чуть больше 200. Для сравнения, на юридические специальности ушло — 28 000 детей. Зачислили 6 000. Если мы хотим выиграть войну, нам нужно хорошее, сбалансированное, разноплановое образование.

В 2019 году проводилось исследование, и выяснилось, что 30% выпускников украинских школ не знают математику на базовом уровне. За 5 лет ситуация значительно ухудшилась. Чтобы хотя бы стоять на месте, нам нужно очень быстро бежать.

А знающие математику планируют уехать за границу. Эта цифра может разниться, но мои знакомые директора школ говорят, что 90% выпускников планируют переезд в другую страну.

Дети, выехавшие из Украины с семьей в начале вторжения, проучатся еще год-два в школах Франции, Швеции или Польши — и больше никогда не вернутся.

Как вы поняли, это мой пост о 1 сентября, то есть в этом году о 2 сентября. Очень важно осознать неотложность и серьезность образовательных проблем. У нас нет времени дискутировать, не слишком ли радикальные образовательные реформы нас ждут. А может, стоит попрокрастинировать еще 20 лет.

Как преподавательница, я заметила, что среди младших поколений нет ощущения, что учиться это классно. Напротив, если ты настойчиво учишься – с тобой что-то не так. Отсюда растет желание избежать учебы, минимизировать нагрузку, выкрутиться, как-то порешать. Но только не получать высокие баллы знаниями, навыками и усердием.

Почему так произошло — вопрос и к родителям, и к учителям, и к среде ребенка. У нас нет ролевых моделей, по которым кто-то добился успеха, потому что очень хорошо учился.

Когда мы говорим о реформе школьного образования, вспоминаем новые парты, учебники, интерактивные доски, но забываем, что 70% успеха ребенка в школе это квалификация учителя и учительницы. Нет никакого другого фактора, оказывающего такое колоссальное влияние. Если бы можно было выбрать один приоритет, куда вкладывать деньги, это должно быть повышение квалификации учителей. Все остальное – вторичное.

Но проблема в том, что для многих политиков вопрос учителей очень прагматичен. Для них это 400 тыс. избирателей, организованное сообщество с профсоюзом, разными профильными организациями, которые еще и помогут провести выборы. Говорить о повышении квалификации учителей всегда неблагодарное дело. Знаю как человек, который постоянно это делает. Это сложно, непопулярно и кажется, что проще говорить о чем угодно другом. Но что угодно другое не решает главную проблему с качеством обучения.

Давайте вспомним, сколько раз на этой неделе нас будила воздушная тревога. Но большинство из нас, по крайней мере, в Киеве, чувствует себя гораздо спокойнее, чем в феврале 2022 года. Потому что мы знаем, что есть ребята из ПВО, которые знают, как сбивать то, что в нас летит. Но год, два, три назад они понятия зеленого не имели, как сбивать то, что в нас летит. Но были вынуждены научиться. В более сложных условиях, чем кто-либо из гражданских. Так же учатся все остальные идущие на войну украинцы и украинки.

Кроме понимания серьезности проблем в образовании нам нужно еще и осознание исторического момента. Конечно, и гражданским тоже сложно. Никто из нас не выбирал жить во времена Великой войны. Но мы должны прожить это время с достоинством, чтобы не было стыдно перед будущими поколениями. Должны приложить сверхусилия в сверхсложных условиях. Иначе, зачем тогда сверхусилия тех, кто нас защищает?

Конечно, для повышения квалификации учителей требуются и дополнительные условия. Зарплаты, уменьшение излишней бюрократической нагрузки, глупой бумажной работы. Но также следует говорить о сложных структурных вещах. О так и несостоявшейся реформе институтов последипломного педагогического образования.

В рамках обновления предмета "Защита Украины" наша команда объездила многие города, и все время мы видели похожую картину — то, насколько учителя готовы повышать собственную квалификацию, задают департаменты образования и особенно ИППО. Есть институты последипломного педагогического образования, которые говорят: классно, мы наконец-то избавляемся от советщины, будем учиться по новой программе, давайте нам больше знаний, привозите новых тренеров.

А есть такие, что транслируют: реформы — это плохо, раньше было лучше, пусть все снова проходят ДПЮ. Так о каких изменениях в образовании мы говорим?

Мы любим повторять, что войны выигрывают школьные учителя. Но не каждый, кто занимает должность учителя, способен изменить сознание детей. Для этого необходимы знания и навыки, соответствующие настоящему, понимание, в какой стране ты живешь, и смелость меняться.

Источник: Сообщение на странице Инны Совсун в Facebook