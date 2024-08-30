Сколько в школах Киева готовых укрытий: эксклюзивный документ

Проверки подтвердили, что отдельные учебные заведения не имеют бомбоубежищ, но выход есть

В рамках нового учебного года с сентября все педагогические заведения Киева должны организовать образовательный процесс в очном формате. В отдельных случаях также могут применяться дистанционная, смешанная и другие формы, предусмотренные законодательством. При этом, согласно соответствующему решению Совета обороны столицы, для очного обучения образовательные учреждения должны гарантировать наличие укрытий.

Как сообщили по запросу "Телеграфа" в Департаменте образования и науки КГГА, по состоянию на вторую декаду августа-2024 количество подготовленных укрытий в городских учебных заведениях приближалось к 100%. Но все еще есть заведения, где нет бомбоубежища на случай новых тревог и атак россиян.

— Распоряжением Киевской городской государственной администрации "О вопросах организации управления районами в городе Киеве" от 10.12.2010 №1112 имущество учебных заведений города передано в сферу управления районных в городе Киеве государственных администраций. Орган управления осуществляет контроль за эффективным использованием и сохранностью переданного ему имущества.

Согласно имеющимся актам, комиссии в составе представителей районных в городе Киеве государственных администраций, районных управлений Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, Госпродпотребслужбы рекомендовали (к использованию в случае опасности. — Ред.) простейшие укрытия 390 заведениям общего среднего образования (94%), 20 заведениям профессионального (профессионально-технического) образования (95%), 13 заведениям профессионального высшего образования (87%).

В случае отсутствия простейшего укрытия заведения заключают соглашения о возможности использования укрытий соседних объектов хозяйствования, которые территориально приближены к ним и имеют укрытия с достаточным количеством мест, — отмечают городские чиновники.

Сколько заведений среднего образования столицы имеют укрытие — что говорят в КГГА

Отметим, по данным Киевской городской военной администрации, на август прошлого года в столице 91% учреждений общего среднего образования имели укрытия. То есть, по сравнению с актуальными данными КГГА, приведенными выше, к концу августа-2024 количество школ, оборудованных укрытиями, за год возросло всего на 3%.

При этом на апрель этого года в Киеве насчитывалось около 30 общеобразовательных учебных заведений, школьники которых вынуждены были прятаться в укрытиях за пределами своих школ.

В целом же, согласно таблице количества доступных/оборудованных укрытий в столице по состоянию на конец прошлого года, локации безопасности насчитывались в 495 школах города, 10 лицеях и 16 гимназиях.

Но есть один нюанс, к укрытиям в ряде заведений относят подвальные помещения, которые относятся к категории простейших бомбоубежищ.

Следует отметить, согласно официальной информации КГГА, в течение 2023/2024 учебного года сеть учреждений общего среднего образования Киева насчитывала 590 школ разных типов и форм собственности: 424 школы — коммунальные, 158 — частных и 8 государственных.

Как сообщалось, согласно рекомендациям Министерства образования новый учебный год в Украине стартует в понедельник, 2 сентября 2024 года. А закончится он к 30 июня 2025 года.

По решению МОН, учебный год в школах Украины будет продолжаться с учетом ситуации безопасности и энергетической составляющей. То есть существуют общие рекомендации Минобразования, однако педсоветы и руководства школ сами будут решать и корректировать структуру учебного года в соответствии со спецификой учебного заведения, наличием укрытий и ситуацией с энергоснабжением.

При этом руководство школ на местах в автономном режиме будет решать вопросы о продолжительности учебного года, длительности уроков и перерывов, онлайн/офлайн формате обучения. Также школы на местах сами будут принимать решение о датах и продолжительности каникул для школьников во время учебного года.

Также "Телеграф" писал, что в I квартале 2024 года по городу насчитывалось чуть более 4 тысяч укрытий и помещений двойного назначения. В КГГА тогда сетовали, что увеличение числа бомбоубежищ в городе якобы невозможно из-за ограниченного количества пригодных для этого зданий.