"Історична подія": в Угорщині відкрили двомовну школу для українських дітей

Учнями нового закладу стало понад 400 українських школярів

У Будапешті 1 вересня розпочала роботу перша державна україно-угорська двомовна середня школа та гімназія. Наші діти, які живуть в Угорщині, навчатимуться у ній українською мовою з 1 до 12 класу.

Вивчати угорську там будуть як іноземну. Про це йдеться в дописі президента Володимира Зеленського в Telegram.

Учнями нового українського освітнього закладу в Будапешті стали вже близько 400 українських дітей.

"Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату! Дякую всім учителям та суспільним лідерам, які допомагають оберігати українське!", — написав президент.

Станом на весну 2023 року в Угорщині не було жодної повноцінної української школи. Однак були освітні заклади, де викладання велось частково українською. Відкриття цієї школи стало результатом домовленостей президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, досягнутих під час візиту угорського лідера до Києва у липні цього року.

Відомо, що фінансування навчального закладу провадиться коштом державного бюджету Угорщини.

Відкриття школи прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, це важливий крок на шляху розвитку української всесвітньої спільноти.

"Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння", – додав голова української дипломатії.

Зауважимо, що відносини України та Угорщини були напружені тривалий час, особливо у питані угорської мови на Закарпатті. Так, ще напочатку літа прем'єр-міністр Віктор Орбан висунув ряд певних умов для вступу нашої країни в ЄС. В яких вимагалось забезпечити навчання в школах Закарпаття угорською мовою та можливість закладу вибирати, яка мова буде основною для викладання — українська чи "національних меншин".

До слова, торік в Угорщині зняття їх прапора з будівель в Мукачево назвали "звірством" і закликали припинити це. Відкриття першої україно-угорської школи у Будапешті має послабити градус напруження між країнами.

Раніше "Телеграф" показував, як у Києві розпочався новий навчальний рік.