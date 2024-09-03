Планували вбивство Гордона: СБУ викрила агентів РФ на чолі з колишнім нардепом (фото та відео)

Всі учасники мережі затримані

Служба безпеки України викрила у Києві агентурну мережу елітного підрозділу російської ФСБ – Департаменту контррозвідувальних операцій. До неї входило чотири особи, а координацією займався колишній народний депутат від забороненої Партії регіонів.

Як повідомила СБУ, вони вели розвідувальну та диверсійну діяльність на території України. Ролі групи були чітко розподілені — крім колишнього нардепа-куратора, туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв і агент, у якому було зовнішнє спостереження.

За даними слідства, колишній "регіонал" у разі успішної діяльності угруповання планував розширення. Він мав намір здійснювати диверсії фактично на всій території України.

Зокрема, для зриву логістики Сил оборони агенти планували серію підривів на коліях "Укрзалізниці". Російська спецслужба вимагала від них підірвати одну з залізничних колій на Київщині, яким ЗСУ переправляють на фронт техніку та особовий склад. СБУ ці плани зірвала. Усіх чотирьох учасників агентурної мережі, зокрема екснардепа, затримано.

Ще один напрямок її діяльності — збирання даних про українських діячів, які цікавили російську спецслужбу. Ворога цікавили дані про місця проживання та відвідування, графік дня і коло спілкування конкретних людей.

"Все це – з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували вбивство на замовлення, був український журналіст Дмитро Гордон", — повідомили в СБУ.

У затриманих пройшли обшуки. Було вилучено засоби зв’язку та електронні пристрої з підтвердженням їхньої роботи на Росію.

Усі четверо перебувають під вартою. Залежно від скоєних злочинів їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 258 (терористичний акт).

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